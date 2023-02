Morena no descarta que renovación de consejeros del INE rebase fecha límite; responsabiliza al TEPJF

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El diputado federal morenista Hamlet García Almaguer, secretario de la Comisión de Reforma Política-Electoral, invitó a la ciudadanía en general a participar en la convocatoria para la elección de cuatro nuevos integrantes del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), entre ellos el nuevo consejero presidente.

El próximo 3 de abril concluye la gestión de cuatro consejeros, Lorenzo Córdova (actual presidente del INE), Ciro Murayama, Adriana Margarita Favela y José Roberto Ruiz Saldaña.

En conferencia de prensa, el legislador no descartó que la renovación de cuatro consejeros del INE concluya más allá del 3 de abril, debido a que los procesos definidos en la convocatoria podrían ser judicializados y se complicaría cumplir con la fecha límite.

La convocatoria original lanzada en diciembre pasado preveía más de 100 días para todo el proceso y la nueva proporciona al Comité Técnico de Evaluación sólo 45 días.

El morenista atribuyó la reducción del tiempo a la sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) de diciembre pasado, en la que se pidió modificar la convocatoria.

“El proceso estaba considerado en la anterior convocatoria para tener una duración superior a 100 días. Hoy el calendario está saturado, prácticamente todos los días está ocurriendo algo relevante de aquí al 30 de marzo en que se realizaría la votación en el pleno.

“Coincido en que lo mejor es tener un calendario más extenso pero eso no fue imputable al pleno de la Cámara, es derivado de la decisión del tribunal electoral”, señaló García Almaguer.

Calculó que el Comité Técnico de Evaluación entrevistará a un promedio de 20 aspirantes por día y confió en que los exámenes serán automatizados pare tener resultados lo más pronto posible y tener posibilidad de revisión.

“Pero es innegable que el calendario está ajustado, hubiéramos deseado lo contrario. El problema es la fecha terminal. Si no hay impugnaciones y el proceso camina de manera ordinaria vamos a tener consejeros en tiempo. Si no, pues se tendrá que extender, pero no será imputable a la Cámara”, indicó.

Tras la instalación este jueves del Comité Técnico de Evaluación se publicó en el Diario Oficial de la Federación y en la Gaceta Parlamentaria la convocatoria modificada para este proceso, la cual fue avalada por el pleno de la Cámara de Diputados el martes 14 de febrero, en respuesta al mandato del TEPJF.

Sobre la posibilidad de que las impugnaciones por parte de los aspirantes llegaran a provocar que el 3 de abril no se completaran los nombramientos y que el Consejo General de quedara en siete de 11 integrantes, el morenista subrayó que la Cámara cumplió su función de fijar el calendario con plazo límite de 30 de marzo para votación en el pleno o escenario “B” de insaculación al día siguiente.

“El derecho de cada aspirante no se puede coartar. Yo confío en que los integrantes del Comité Técnico van a hacer un gran trabajo, pero tenemos experiencias en concursos a nivel local y federal en muchas instancias en las que hay judicialización de los procesos y en cada una de estas etapas podrían inconformarse”, reconoció.

En la conferencia de prensa, el legislador desestimó las críticas de que su partido sólo colocó a personas afines a la 4T en los lugares del Comité que le correspondía nombrar a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados.

“No hay en la Constitución una prohibición de que alguno de los integrantes del Comité Técnico tenga alguna inclinación ideológica. Las manifestaciones por parte de los perfiles propuestos por el Inai han sido públicas y las manifestaciones de otros aspirantes también. Lo importante es el compromiso que han expresado ante la Junta de Coordinación Política de hacer este trabajo", dijo García Almaguer.

El morenista se refirió a los casos de Maite Azuela y de Sergio López Ayllón, quienes abiertamente han cuestionado la reforma electoral propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

El calendario

El diputado de Morena explicó que los interesados en participar en el proceso pueden registrarse y entregar su documentación, a más tardar el 23 de febrero, en el micrositio www.convocatoriaine2023.diputados.gob.mx

“Tienen poco menos de una semana para poder registrarse. Tendrán que cargar los documentos porque el proceso es digital. Los aspirantes, además, deben de adjuntar documentación soporte en copia certificada de los requisitos, así como un ensayo, una hoja curricular y una carta de exposición de motivos con 10 cuartillas de extensión como como máximo”, abundó.

García Almaguer explicó que tras el cierre del inscripción y registro de aspirantes, la Secretaría Técnica enviará al Comité Técnico de Evaluación los folios de los participantes para iniciar el análisis de los documentos. “El 3 de marzo se tendrá una lista definitiva de los aspirantes que se hará pública.

“Éste es el primer acto que está sujeto a un control judicial en caso de que alguno de los concursantes se inconforme con la lista de quiénes tienen derecho a avanzar a la fase del examen escrito de conocimientos, que se va a practicar el 7 de marzo a las 11 de la mañana aquí en la Cámara de Diputados”, dijo.

Posteriormente, continuó, el Comité Técnico va a elegir a 100 semifinalistas idóneos para este proceso, y ellos son los que tendrán derecho a presentarse a una entrevista ante el Comité Técnico, del 17 al 22 de marzo en el Palacio Legislativo de San Lázaro.

La última fase será la elección de 20 finalistas, después de las entrevistas, que se dividirán en cuatro quintetas (cinco aspirantes por cada uno de los cuatro cargos).

“La votación en el Pleno se realizaría el 30 de marzo por mayoría calificada (dos terceras partes del quórum), y en caso de que no se logre, el Pleno será convocado al día siguiente, el 31 de marzo, para poder celebrar la insaculación. Y si esto tampoco es posible, la Cámara turnará de inmediato las quintetas a la Suprema Corte de Justicia de la Nación”, finalizó.