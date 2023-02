Tunden a Alejandro Villalvazo por sus comentarios sobre la licencia menstrual

CIUDAD DE MÉXICO (apro). – El periodista y conductor de “Hechos Meridiano” de TV Azteca, Alejandro Villalvazo, fue objeto de críticas después de debatir con sus compañeras de foro, Christian Lara y Mónica Castañeda, sobre la iniciativa de reforma en materia laboral para dar una “licencia menstrual” a las mujeres y personas menstruantes, siempre y cuando presenten un certificado médico que indique la imposibilidad para laborar.

Esta propuesta de ley se aprobó en el Congreso de la Ciudad de México y tiene el objetivo de garantizar el permiso laboral con goce de sueldo para las mujeres o personas menstruantes que presenten complicaciones durante su periodo menstrual, como dismenorrea, calambres o dolores extremos, que resulten incapacitantes para trabajar.

Para Villalvazo, las mujeres no pueden faltar al trabajo por temas menstruales, a menos que lo indique una o un ginecólogo. Celebró que las mujeres y personas menstruantes puedan ausentarse del trabajo siempre y cuando comprueben que tienen fuertes cólicos.

La ley indicó que el permiso será válido cuando sea diagnosticado por una institución pública como el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) o el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

Las conductoras explicaron a Villalvazo que no existen estudios que comprueben la intensidad de los cólicos menstruales y que no todas las mujeres tienen acceso a un ginecólogo para comprobar sus padecimientos al menstruar.

Villalvazo respondió: “Me sorprende la actitud de ustedes, mujeres, compañeras de trabajo. Me sorprende muchísimo. Es que nada quieren”.

“Este compa no entiende que el estudio no te dice si el dolor te tumba o no te tumba. Es lo que no entiende”, dijo una de las conductoras, mientras Villalvazo se sentó, se echó para atrás y colocó las palmas de las manos sobre su rostro.

“Caballeros, el dolor no depende si tienes una enfermedad ginecológica. El dolor puede ser más fuerte o no”, dijo la otra conductora. Y Villalvazo concluyó que entonces, si no tienes tanto dolor, no tienes tus tres días.

“No tienes útero, cállate”. “El experto en cólicos”. “Si nunca has sentido un cólico, cállate”. “Mujeres ahora en lugar de ir a un ginecólogo consulten al papanatas estúpido de Alejandro Villalvazo””, señalaron algunos usuarios de redes sociales.

Para justificarse lanzó un TikTok: “De loco no me han bajado las mujeres con las que he platicado. Así que señoras, señoritas y hombres que lo deseen, que se abra el debate. Permiso de tres días con goce de sueldo por dismenorrea. Cólicos, calambres, flujo excesivo, expulsión de coágulos. Si, todo eso que ocurre en la menstruación”, dijo, como si estuviera en su noticiero.

Señaló que ahora debe pasar al Congreso de la Unión para que sea reforma de ley.

“Y aquí viene el gran punto. A mí me parece una gran noticia, el simple hecho de poner el tema tabú de la menstruación en el centro de debate, creo que hay que aplaudirlo. Pero resulta que no, que las mujeres con las que he platicado me han dicho que estoy bien pendejo, que yo que voy a saber de cólicos y de abundante flujo.

“Que ellas no tienen que andar poniendo su intimidad como pretexto para faltar al trabajo. Que las pone en desventaja frente al hombre, que las van a correr del trabajo o no las van a contratar. Yo creo que es un ganar, ganar. Que en pleno siglo XXI, año 2023, estamos hablando de un tema que afecta a la mitad de las mexicanas, que las deja tiradas en una cama y que hoy, por fin, podrían faltar al trabajo y avisar sin esconderse o aguantarse que tienen periodo menstrual incapacitante”, dijo y pidió la opinión de los usuarios.

Así le respondieron: “Yo tengo endometriosis y sufro muchísimo dolor, estoy súper de acuerdo”. “Por supuesto que es buenísimo. Hay quienes sí se ponen muy mal esos días y necesitan comprensión”.

“¿En serio? ¡Qué padre! Yo sufro de abundante flujo, que me asusta mucho, incluso tengo que llevar cambios extras de ropa a mi trabajo”. “Lo merecemos, no todas tenemos la suerte de que pase esos días como normales, para algunas eso es un terror”. “Hay mujeres que tenemos un periodo abundante y de mucho dolor”. “Quien no requiera incapacidad que no la tome”, comentaron algunas personas, en la publicación del conductor de TV Azteca.

