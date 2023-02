AMLO y Adán Augusto arropan a Samuel García ante proceso de desafuero

MONTERREY, NL (apro).– El gobernador de Nuevo León, Samuel García, fue arropado en un mismo día por el presidente Andrés Manuel López Obrador y por el secretario de Gobernación, Adán Augusto López.

En su conferencia matutina de este jueves, el presidente defendió al gobernador, quien desde el martes enfrenta un juicio político impulsado por las mayorías del PRI y PAN en el Congreso local, por presuntas faltas graves a la Constitución del estado.

“Nosotros apoyamos al gobernador de Nuevo León porque se ha presentado una demanda para desaforarlo. Lo quieren quitar del cargo porque no le aprobaron el presupuesto, y él no tiene mayoría en el Congreso. Se pusieron de acuerdo sus adversarios y querían ellos imponerle un presupuesto”.

“Pero no sólo eso, si no obligarlo a que destinara fondos a ciertas empresas públicas autónomas, entre comillas, manejadas por los partidos que están bloqueando al gobernador, y como no lo permitió, no lo ha aceptado, presentaron una denuncia para desaforarlo”, explicó el presidente.

López Obrador dijo, sin mencionar directamente al PRI y PAN en la entidad, que el mandatario emanado de Movimiento Ciudadano no ha incurrido en ningún delito y que, en cambio, es objeto de chantajes por no dar a los partidos “moches” como los de antes, extraídos del presupuesto, que piden los grupos que “siempre han sometido” a los gobernadores de Nuevo León.

Y lo visita Adán Augusto

Ya por la tarde de este jueves, Samuel García Sepúlveda difundió en redes sociales la visita que le hizo el secretario de Gobernación, Adán Augusto López para anunciar que acelerarán las obras con apoyo federal del Acueducto El Cuchillo II y el proyectado Tren Suburbano, que recorrerá la zona metropolitana de la entidad.

“Vamos a meterle turbo al Acueducto El Cuchillo II, para que inicie operaciones este verano, como lo prometimos el presidente y un servidor. Y también a meterle turbo al Tren Suburbano, que va a cambiar el rostro y la movilidad de la ciudad de Monterrey”, señaló.

García Sepúlveda dijo que cuando quede terminado el ducto acuífero, el área metropolitana de Monterrey contará con suministro extra de 5 mil litros por segundo.

Del tren, que recorrerá de García hasta el Aeropuerto de Apodaca, a lo largo de 37 kilómetros, señaló que movilizará 885 mil pasajeros en un trayecto de 30 minutos.

En sus cuentas oficiales, el mandatario nuevoleonés publicó una fotografía, posterior al encuentro, en la que posa junto al funcionario federal, que el año pasado lo llamó Samuelito y lo tildó de hipócrita.