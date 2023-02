AMLO pide a funcionarios concluir sus tareas antes de buscar alguna candidatura

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– Para irse a una precandidatura presidencial hacia 2024 el mandatario federal, Andrés Manuel López Obrador pide a funcionarios que primero concluyan sus tareas “y ya luego ya ven qué hacen”; también aseguró que a su retiro no quiere ser consejero de nadie.

“Estoy consciente también de que van a haber muchos de los que están en el gobierno que van a salir de candidatos, pero cuando ya vayan de candidatos, ya van a estar terminadas sus tareas, a todos les estoy pidiendo termínenme las tareas y ya luego ya ven qué hacen”, aseguró.

López Obrador expuso que está de acuerdo en que integrantes de Morena muestren abiertamente su inclinación por alguno de los aspirantes a la Presidencia en el próximo proceso electoral, entre ellos los más mencionados por el mandatario federal: Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México; Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, y Adán Augusto López, secretario de Gobernación.

“Yo no tengo ningún inconveniente en eso para nada, que no haya tapados y que la gente se manifieste y que haya libertades y no pasa absolutamente nada”, afirmó.

El mandatario federal destacó que su ciclo, tarea y misión están por concluir “y quiero terminar bien y me voy a retirar por completo, me jubilo, no vuelvo a participar en ningún acto público, desde luego no voy a aceptar ningún cargo, no quiero ser consejero de nadie, no voy mucho menos a actuar como cacique, no voy a tener relaciones con políticos, no voy a hablar de política, voy a escribir, que sí tiene que ver con política, pero más que nada con una actividad académica”.

La labor en la que se enfoca es en concluir las obras a las que se comprometió en su administración, además de entregar buenas cuentas y dar la estafeta a quien llegue a la Presidencia.

“Y estoy contento porque los que veo que pueden contar con el apoyo de la gente son personas con principios, con ideales y hay garantía de continuidad en la transformación, va a haber continuidad con cambio, el proceso de transformación va a continuar, estoy seguro; claro, cada quien con su estilo, a lo mejor ya no van a haber tantas conferencias, pero van a haber otras cosas mejores”, señaló.

El presidente López Obrador también envió un mensaje: “En la vida no hay que tenerle mucho apego ni al poder ni al dinero” y en su caso consideró que entre menos se involucre en cuestiones político-partidistas habrá más libertad para hacer su trabajo, “yo no me he involucrado en cuestiones de como era antes, de que el presidente es el presidente del partido”.

No caerá, dijo, en el extremo del “necesariato”, porque se puede cometer el error, como en el caso de Porfirio Díaz, de sentirse insustituible y mantenerse en el poder por 34 años.

López Obrador reconoció que hace falta tiempo, pero se debe pensar en la renovación del encargado de la Presidencia para evitar la reelección.

“Me voy tranquilo cuando termine mi mandato, aunque todavía no sé qué me depare el destino en estos 18 meses que me quedan, primero porque se están llevando a cabo cambios importantes, va a ser muy difícil que se les dé marcha atrás, por ejemplo, ¿cómo le van a quitar la pensión a los adultos mayores?”, dijo.

De nuevo refirió que los aspirantes a la Presidencia por parte de Morena “son gentes de primera, ¿qué más puedo pedir?”.