AMLO se burla de críticas contra Sady Loaiza y Marx Arriaga en la SEP: “ya nos estamos venezolando”

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– El presidente Andrés Manuel López Obrador reprochó que critiquen la incorporación de Sady Arturo Loaiza a la Subsecretaría de Materiales Educativos de la Secretaría de Educación Pública (SEP), por haber participado en el gobierno de Nicolás Maduro antes de ser funcionario mexicano.

También defendió la permanencia de Marx Arriaga, director de Materiales Educativos, consideró que se trata de politiquería e ironizó: “ya nos estamos venezolando”.

El mandatario federal expuso que hay muchos especialistas mexicanos que trabajan en la Secretaría de Educación Pública (SEP), por lo que “una golondrina no hace verano”.

Reiteró: “Es politiquería, es como ya nos vamos a volver Venezuela o Cuba”, además de que el nombramiento se dio por experiencia, como “hay muchos” en la dependencia federal.

“Un profesional o dos que estuvieron en Venezuela y que estén trabajando en la SEP, un escándalo”, y de nuevo el presidente reprochó: Está el caso de un maestro venezolano, híjole un escándalo, y yo planteo por qué estigmatizaban. ¿No debemos llevar a la práctica la fraternidad universal?”.

Señaló que si el caso hubiera sido de la asesoría de Mario Vargas Llosa “dirían los conservadores ‘no, ahora sí es un experto, un gran literato’, aunque apueste por el mercantilismo, individualismo, que es lo que tiene en crisis al mundo, ya no queremos eso”.

"No, es que están trabajando muchos especialistas, ya no tienen los libros de texto ni de secundaria, ya no hacen los contenidos porque cobraban mucho, Aguilar Camín y su equipo, Krauze y su equipo, las editoriales españolas, eso es todo, los biyuyos, ¿cuánto se les pagaba? ¿No tienes ahí la lista para la elaboración de los libros? A Krauze, Aguilar Camín, todos recibían sus apoyos", señaló.