AMLO acusa a la Iglesia de México de apoyar al bloque conservador por criticar el Plan B

CIUDAD DE MÉXICO (apro).–Ante las expresiones de la Conferencia del Episcopio Mexicano (CEM) sobre posibles irregularidades en el Congreso con el proceso del Plan B, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que le preocuparía si quien se hubiera pronunciado al respecto fuera el Papa Francisco.

“Sí me preocuparía muchísimo si el Papa Francisco se pronunciara sobre ese tema, pero sí es aquí hay que entender como las élites de todas las corporaciones siempre se unen, se alimentan, se nutren mutuamente, las élites, no el pueblo, no el pueblo católico, no el pueblo, evangélico, laico hay que diferenciar”, señaló.