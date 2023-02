La Marina custodia a Karely Ruiz; "pago para que me cuiden", responde la influencer a críticas

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– Este domingo la influencer nudista Karely Ruiz arribó al Carnaval de Guaymas, Sonora, bajo la custodia de elementos de la Secretaría de Marina (Semar) y policías locales, imágenes que desataron críticas contra las autoridades sobre la labor de las Fuerzas Armadas.

De acuerdo con la polémica desatada entre usuarios de redes sociales, los cuestionamientos se centran en que fueron distraídos elementos de la Semar para cuidar a una influencer, cuando la entidad atraviesa problemas de seguridad pública por los enfrentamientos armados entre grupos criminales.

Los señalamientos también fueron contra la influencer por recibir escoltas de la Marina; la crítica llegó a tal magnitud que la propia Karely Ruiz en sus cuentas de redes sociales reprochó lo que consideró un ataque contra ella.

Not la Marina custodiando a Karely Ruiz JAJAJAJAJA uD83DuDE42 pic.twitter.com/s566KU35Db — AK? (@akarenaguayo) February 20, 2023

“Estoy viendo notas donde me tiran que por qué la Marina me está cuidando, si lo hacen es porque hay mucha gente muy intensa y pueden ocurrir accidentes, aparte yo pago para que me cuiden… De qué se quejan ustedes”, escribió Ruiz en su perfil verificado de Facebook.

Rechazo a su presencia

Otra parte de los reclamos de la influencer nudista se debió porque en el carnaval del puerto de Guaymas fue recibida a huevazos por algunos de los asistentes que reprocharon su presencia.

“Ósea me tiran, me agreden que mas sigue? (sic) Yo no me meto con nadie yo fui hacer mi jale y yaaaaa, si me pagaron por saludar, estar en el carnaval (…)”, también publicó en su cuenta de Facebook.