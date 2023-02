Tunden en redes al youtuber Adrián Marcelo por comentarios gordófobos y pedófilos

CIUDAD DE MÉXICO (apro). - El youtuber Adrián Marcelo fue criticado por hacer comentarios gordófobos en el podcast de Karla Panini.

También ha sido acusado de pedófilo por los comentarios que escribe en sus redes sociales. “Hay una línea muy delgada entre el ‘humor’ de Adrián Marcelo y una mentalidad criminal de los más bajo…”, escribió un usuario.

Adrián Marcelo, quien fue parte del equipo de Latinus en Qatar durante el Mundial, hizo comentarios despectivos y discriminatorios en contra de las mujeres con sobrepeso, por lo que los internautas pidieron cancelarlo en internet.

Durante la grabación del programa “Mal Influencers” de Karla Panini y el personaje de Ernestina del Mar, el creador de contenido acudió como invitado y dio su postura sobre las personas con obesidad. Dijo que “las gordas están mal” por salud.

Criticó que personas de talla grande estén apareciendo en portadas de las revistas como la actriz Michelle Rodríguez, quien posó en Marie Clare.

“Me siento con la libertad de mandar a la verga a una gorda si se me acerca. La neta lo haría contento. Si en algo vamos a estar de acuerdo, es que las gordas están mal, por salud. Porque ahora salen en revistas y posando y de qué talla extra, no. No hiciste nada para merecer una portada, gorda”, dijo.

Quiso justificar sus comentarios argumentando los malos hábitos alimenticios que tienen las personas con sobrepeso y cuestionó que cuál era el mérito de comer sin parar.

Mencionó que las personas gordas, como las llamó durante la transmisión, no son disciplinadas. Aseguró que México es el primer país en muertes por enfermedades cardiovasculares.

Panini, entre risas, quiso hacerle entender que no debía expresarse así de las personas, pero el influencer no entendió: “¡No a las gordas!”, sentenció.

“No puede ser que en el 2023 siga existiendo gente como este personaje”, sentenció un usuario en redes sociales.

“¿Quieren cancelar a Adrián Marcelo por sus comentarios gordofóbicos? Cancélenlo por sus comentarios pedófilos. Hay que estar bien perro enfermo para decir eso, y peor, la bola de pendejos que lo defienden. Que asco, neta”, indicó una usuaria.

Incluso, una usuaria dijo que tenía información que podría llevar a Adrián Marcelo a la cárcel por pedofilia.

Al final, Adrián Marcelo respondió, en tono de burla, que siempre ha estado a favor de los derechos de las personas obesas y que se deberían ir a marchar, pero a 10 kilómetros, diariamente.