El alcalde de Jerez, entre narcocorridos y llamados a la paz

Ciudad de México (Apro). – El 16 de febrero comenzó a circular un video donde se ve al alcalde de Jerez, Zacatecas, Humberto Salazar Contreras, tarareando el narcocorrido “JGL”, dedicado a Joaquín “El Chapo” Guzmán, cantado por la banda regional “La Adictiva”.

El presidente municipal rechazó haber cantado el narcocorrido: “La tambora sonaba. Me gusta la música, pero no me sé las canciones. Las desconozco”, dijo. Afirmó que la grabación es del año pasado y culpó a los medios de comunicación de retomar el video y hacer notas que tergiversan los hechos y lo ponen en riesgo a él y a su familia.

#Entérate El alcalde de Jerez, José Humberto Salazar Contreras, aclara que video en el que se le muestra cantando narcocorridos es del año pasado, en una convivencia en Tetillas. pic.twitter.com/9e23PZWQqj — NTR (@ntrzacatecas) February 19, 2023

En medios de comunicación y redes sociales se informó que el video se grabó después de que anunció la suspensión de la “Jerezada”.

“Responsabilizo a quien esté detrás de estas publicaciones que dañan a Jerez, porque estos titulares mal intencionados y, en algunos casos pagados, ponen en riesgo a mi familia y a mis colaboradores. Nuevamente, hago un llamado a la unidad, sobre todo para los que hoy atacan a Jerez y a la gente, para que se sumen a cosas constructivas. Hay que ser positivos, hay que estar unidos”, dijo el 19 de febrero, en un video grabado para medios de comunicación.

Antes de la difusión de la grabación, el alcalde anunció la suspensión de “La Jerezada 2023”, por órdenes de un juez ante los recursos legales promovidos por la asociación civil denominada Colectivo Nacional Anticorrupción.

“En primer lugar y, por encima de todo, está la integridad de nuestra población y visitantes”, señaló ante la creciente ola de inseguridad en el municipio zacatecano.

Culpó al colectivo por afectar, con sus recursos legales, a cientos de familias del municipio, comerciantes, artesanos y prestadores de servicios que participaban en la Jerezada.

No obstante, aseguró que será respetuoso de la ley y acatará las disposiciones legales.

“Hoy es un día muy triste para nuestro pueblo mágico. La situación que ha trastocado la paz y la tranquilidad de nuestra gente, hoy lo hace con nuestras tradiciones. En primer lugar y por encima de todo esta la seguridad de nuestros habitantes y visitantes. Ayer hice una llamada a las fuerzas estatales y federales para que no nos dejen solos”, indicó en un video de Facebook.

Señaló que además existió un embate de personas ajenas a ese municipio a las que no les importan los daños económicos por la cancelación de la Jerezada. “Somos respetuosos de la ley y acataremos las disposiciones que se les ordené, mientras seguirá trabajando por Jerez, ante la crisis provocada en el municipio.

El 16 de febrero, el ayuntamiento de Jerez publicó en redes sociales que a través de estas plataformas estaban circulando audios falsos e información malintencionada para crear una sensación de alarma en el municipio y en sus habitantes y solicitó no esparcir rumores y esperar información verás de canales oficiales, pero no explicó a qué se refería.

“Hemos realizado las gestiones necesarias para la llegada de más efectivos para la seguridad pública, estatales y federales, para que sea el cuidado de la población. Seguiremos insistiendo en ello. Es importante, la preservación de nuestras tradiciones y la responsabilidad de generar las condiciones económicas en beneficio de nuestra población”, declaró el 16 de febrero.

Ese día anunció que las familias y las candidatas a reina del carnaval 2023 que se realizaría el 19 de febrero, como preámbulo a la Feria de Jerez, anunciaron que no participarían en la competencia, mientras los jerezanos protestaron con las consignas “¡No queremos fiesta, queremos paz!”.