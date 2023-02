Magistrados impugnan admisión de un amparo contra la elección de la actual presidenta del TJACDMX

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– Diversos integrantes del Pleno de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México (TJACDMX) impugnaron la decisión de un juez federal de admitir a trámite el amparo contra la elección de su magistrada presidenta, Estela Fuentes Jiménez, cercana a la ministra de la Suprema Corte Yasmín Esquivel Mossa.

Los magistrados Jesús Anlen Alemán, Andrés Ángel Aguilera Martínez, Rebeca Gómez Martínez, Laura Emilia Aceves Gutiérrez, José Raúl Armida Reyes, José Arturo de la Rosa Peña y la propia presidenta, Estela Fuentes, presentaron un recurso de queja contra la admisión a trámite dictada por el juez Octavo de Distrito en materia Administrativa de la Ciudad de México, Martín Adolfo Santos Pérez, el pasado 2 de febrero.

Por ello, el 17 de febrero el juez ordenó enviar el expediente a un Tribunal Colegiado en materia Administrativa para que sea este quien defina si la admisión a trámite del amparo contra la elección de la magistrada Estela Fuentes como presidenta TJACDMX estuvo o no apegada a derecho.

Proceso informó (No. 2411) que el pasado 9 de enero, en sesión de la Sala Superior del TJACDMX, los magistrados que ahora impugnan el amparo votaron a favor de que Fuentes Jiménez presida la institución para el periodo 2023-2025.

Esto, pese a que la magistrada está impedida para ocupar el cargo pues en 2019, cuando Esquivel Mossa fue designada ministra de la Corte y dejó su cargo al frente del TJACDMX un año antes de concluir su gestión, Fuentes Jiménez fue designada magistrada presidenta interina (provisional).

De acuerdo con la legislación interna del Tribunal, si un magistrado presidente interino busca ocupar la presidencia de manera definitiva, puede reelegirse para el periodo inmediato siguiente al que ocupó provisionalmente.

Es decir, que conforme a la Ley Orgánica del TJACDMX, si Estela Fuentes buscaba la presidencia de la institución de manera definitiva debió postularse para el periodo 2020-2022.

Esto fue mencionado por la magistrada Xóchitl Hernández aquel 9 de enero, luego de que el magistrado decano José Raúl Armida, antecesor de Esquivel Mossa en la presidencia del TJACDMX, propuso como candidata a la presidencia a Fuentes Jiménez alegando para ello razones de género.

Armida fue acompañado por una mayoría de seis magistrados más, varios de ellos vinculados a Esquivel Mossa, y con ello Estela Fuentes logró ser la nueva presidenta del TJACDMX.

Fuentes Jiménez fue compañera de generación de Yasmín Esquivel en la Universidad (Proceso No. 2410) y en el año 2012 llegó como magistrada de la ponencia 8 de la Tercera Sala del Tribunal, apoyada por la ahora integrante de la SCJN, pese a que no cubría los requisitos para ocupar el cargo, pues toda su experiencia profesional era en materia penal y no administrativa y fiscal, como lo exige la ley.