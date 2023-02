Migrante regresa a México para visitar a sus abuelos y se entera de que ya están muertos

CIUDAD DE MÉXICO (apro). – Un mexicano conmovió las redes sociales al contar que, después de 26 años de haber migrado a Estados Unidos, regresó a México para visitar a sus abuelos Simón y Tita, pero habían fallecido.

“Después de 26 años pude ir a México y visitar a mis abuelos”, indicó en el video, en el que se escucharon sus gritos: “¡Amaita, ya llegué!”, “¡Simón, ya llegué!”, “Ma Mela, ya llegué!”, “Soy Angelito”, pero nadie le respondió, en un video publicado en TikTok y ambientado con la canción “Un millón de primaveras”, de Vicente Fernández.

En otro clip, entró a la casa de sus abuelos, se escuchó el poema “Abuelos. Un viaje en la vida”:

Una voz en off narró “¡Ay abuelitos! Si tan solo tuviera la oportunidad de volver a verlos. Los abrazaría con todas mis fuerzas y les diría cuánto los quiero. Quizás como nunca lo hice. Apagaría mi teléfono y me quedaría sentado por horas escuchando sus historias y consejos.

“Les preguntaría más sobre ellos. Sobre quiénes fueron. Si hay algo que pudiera hacer por ellos. Ay, abuelita, ay abuelito, donde quiera que estés, quiero que sepas que comprendí el valor tan grande de tenerte en mi vida, el día que te fuiste. Te amo tanto. No te imaginas cuánto te extraño”.

Junto con otros familiares recorrieron la casa y recordaron cómo era la casa antaño, cuando sus familiares vivían. Solo se escucharon suspiros. Compartió diversas imágenes de la familia, de la casa y de sus abuelos.

https://www.tiktok.com/@angel_alcant/video/7198412388453027118?is_from_webapp=1&sender_device=pc&web_id=7201191661375473157

“Después de 26 años pude ir a México y pude darles un abrazo a mis abuelitos. No fue el abrazo anhelado que yo quería. Los visité en su nueva casa.

“Un lugar que no te gustaría ir. El panteón. Lo que recibí fue un abrazo frío, de esos que te congelen el alma y el corazón. Pero yo sé que ellos me cuidan desde el cielo. Papá Simón. Mamá Tita. Papá Juan. Mamá Mela. Abuelito Alejandro. Los extraño”, escribió en un video en la red social TikTok.

El migrante volvió del vecino país a Tecalitlán, Jalisco, pero se encontró con que la casa de sus abuelos estaba abandonada y pese a haberles gritado su nombre en varias ocasiones, nadie respondió.

“Ojalá y nos toque regresar a despedirnos aunque sea en la tumba”, añadió, en el video que fondeó con la canción “Un millón de primaveras” de Vicente Fernández.

En el último video, ambientado con la misma canción, señaló que esta es la casa que tenían, según contó a su hija, pintada en un cuadro de su casa”. Su hija le preguntó por qué cuando la mira sonríe y el respondió que porque en esa casa vivió los mejores momentos de su infancia.

“¿Qué tienes papi, estás llorando? No hija, se me metió una basurita en el ojo”, indicó y recomendó que cuando no se puedan llevar la casa de sus abuelos a su casa en Estados Unidos, le pidan a su niño de 88 años que la pinte en un cuadro, señaló.

“Se me salieron las lágrimas de ver tan bonito cuadro y con esa canción se me rompió el corazón”. “Hermosas pinturas”. “Sin palabras”. “Pero por qué abandonarlos y ahora estar llorando por ellos, en vez de haber estado en comunicación con ellos”, dijo un usuario y Ángel contestó: “Pero quién dijo que los abandoné. El hecho de no poder ir no significa que no tenía comunicación”.