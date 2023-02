Sheinbaum y Monreal se reúnen, presumen “unidad” y se desean suerte rumbo al 2024

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La tarde de este martes, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, se reunió con el senador Ricardo Monreal para hablar de la unidad dentro de Morena y el interés de la transformación de la vida pública del país.

Por su parte, el también aspirante presidencial, detalló que fue una reunión de “cortesía política” en la que hablaron, entre otras cosas, de la elección presidencial y ambos se desearon suerte.

El encuentro lo dio a conocer la mandataria local, identificada como la “corcholata favorita” del presidente Andrés Manuel López Obrador, en su cuenta de Twitter:

“Con el senador Ricardo Monreal coincidimos en la importancia de la unidad en nuestro movimiento. Gracias @RicardoMonrealA por la visita. El interés primordial siempre será la transformación de la vida pública de México”.

La reunión de la mandataria local con el también aspirante presidencial de Morena fue en la oficina de ésta en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento y duró alrededor de una hora.

“Cortesía política y unidad”: Monreal

Al salir del encuentro, Monreal Ávila aseguró a la prensa que el encuentro fue “una actitud de cortesía política y respeto” hacia Sheinbaum Pardo. Dijo que desde hace tiempo lo tenían programado y se concretó tras la recuperación del parque Luis Pasteur afuera de la sede del Senado, donde había un campamento de colectivos que promovían el consumo de mariguana.

“Platicamos, conversamos, la cortesía política, la diplomacia, el buen trato nunca pueden olvidarse, independientemente de los caminos que cada uno tenga o de las opiniones diversas que tengamos sobre lo que pasa en el país. La tolerancia, el respeto y la civilidad deben de mantenerse y con ella me une el respeto. Ratificamos nuestra relación de colaboración y de cortesía política”, dijo.

El exjefe delegacional en Cuauhtémoc añadió que la reunión fue también un “gesto de unidad”, de “civilidad” para toda la clase política de Morena y para decirle a los simpatizantes “que no hay diferencias”.

Recordó que ya se ha encontrado con los tres presidenciales: el canciller Marcelo Ebrard; el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, y ahora, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, a quien dijo “respeto y estimo”.

Ricardo Monreal confió en que los aspirantes presidenciales llegarán a un acuerdo rumbo a la elección del candidato presidencial de Morena: “Yo creo que sí, porque la unidad es la base fundamental para mantener el poder, para salir avantes, victoriosos en el 2024. La unidad es fundamental para ganar la elección del 2024. Yo creo que estamos poniendo por encima el interés superior de la nación, del país, del proyecto en el que todos creemos”.

Lo que falta, añadió, es que Morena los convoque, establezca las reglas claras y piso parejo “a pesar de la tardía decisión de incluirme de intentar emparejar la cancha en beneficio de todos”.

De acuerdo con el senador, él y Sheinbaum hablaron de “la elección presidencial, hablamos de que lo que conviene al país es que la elección se dé en un plano de civilidad, con reglas electorales claras. Me preguntó sobre el Plan B, se lo platiqué y de que no pondría en riesgo la elección que, independientemente del resultado o la resolución que emita la Suprema Corte de Justicia de la Nación habrá un proceso electoral bajo principios de legalidad, certeza, de objetividad y sobre todo de profesionalismo”.

Agregó que la mandataria local le pidió “mantener la relación de plática, respeto, diálogo y profesionalismo. Le ofrecí lo mismo”. Al cuestionarlo sobre si formaría parte del gabinete de Sheinbaum gana la elección presidencial sería parte del gabinete de Sheinbaum si ella gana la Presidencia, agregó:

“No, no, no, no, les vamos a ganar. Yo la quiero mucho, la estimo, la estimo mucho y no hablamos de eso, pero lo que sí puedo decir por cortesía es que nos deseamos suerte ambos y no hablamos de ninguno de este tipo de contrariedad, disputa, controversia. Fue una reunión amable, profesional, de buen juicio y de camaradería, seria y sincera”.

Por último, dijo que no hablaron de la alcaldesa en Cuauhtémoc, Sandra Cuevas. “No fue motivo, la respetamos, pero no hablamos de ella”.