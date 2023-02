AMLO pide al PAN y PRI que se pronuncien sobre García Luna y sus vínculos con el narcotráfico

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador no coincidió con las manifestaciones de diputados de Morena en torno a que “sigue Calderón”, luego de que Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón, fue declarado culpable en una corte de Estados Unidos, pero sí pidió al PAN y al PRI que se pronuncien, lo cual podría ser, dijo, en la marcha del próximo domingo 26 de febrero.

El mandatario federal tampoco comparte el planteamiento del dirigente nacional de Morena, Mario Delgado en torno a pedir al INE que le quite el registro al PAN.

“Yo no me planteo eso, desde luego, la dirección de Morena y los diputados pues tienen libertad, ¿no?, de plantear las cosas; yo lo que pienso es que se tiene que ir al fondo del asunto, y de una vez dejar de manifiesto que se padeció durante 36 años de una pandilla de rufianes”, afirmó.

El Ejecutivo federal aprovechó para afirmar que “afortunadamente la gente quiere cambio, quiere que ya no haya corrupción, que no haya impunidad, que no se roben el dinero que es del pueblo, que no entreguen los bienes de la nación a particulares, ni a nacionales ni a extranjeros”.

También pidió al PAN y al PRI que se pronuncien por la alianza que mantienen con fines electorales “se van a deslindar, no se van a deslindar, van a defenderlo”.

“Ya estamos viendo que la señora María Amparo Casar lo está defendiendo, pero eso es explicable porque ella trabajó en el gobierno del PAN, en Gobernación, en ese entonces, cuando García Luna estaba en la AFI, ella era asesor de Santiago Creel, secretario de Gobernación, y pertenece al grupo Aguilar Camín, que también está asociado con este bloque conservador y con Claudio X. González”, dijo.

El presidente expuso que también falta lo que diga Claudio X. González, “ojalá y ahora el domingo haya un pronunciamiento conjunto sobre este asunto del bloque conservador”, en la que, insistió, “¿Ustedes creen que el que venga el domingo a manifestarse en contra de nosotros a apoyar a la corrupción, a Calderón, a García Luna, a Fox, viene así, alegre, consciente de que está defendiendo una causa justa? No. Es muy lamentable la situación”.

A esa marcha, dijo, van quienes de alguna manera se beneficiaron con la corrupción.

“Krauze se benefició con la corrupción, ¿o no?, Aguilar Camín se benefició con la corrupción, los medios de información se beneficiaron con la corrupción, no todos, desde luego; los empresarios, traficantes de influencia, no todos los empresarios, se beneficiaron con la corrupción”, consideró.