A Felipe Calderón solo le faltó decir que la culpa de lo de García Luna era mía: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió al exmandatario panista Felipe Calderón que se adelante a su exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna y explique las actividades por las que fue declarado culpable de vínculos con el narcotráfico.

Cuestionó el comunicado que el expresidente publicó en la que pidió “a los mexicanos a no distraerse de lo fundamental”. López Obrador respondió: “Solo faltó que dijera que la culpa de lo de García Luna era mía”.

“Esto no sirve para nada, para qué vamos a ocuparnos de esto si no es fundamental, para qué distraernos”, ironizó. “Lo que responde ayer Felipe Calderón no tiene nada que ver, se va por la tangente, se va por lo que ya sabemos”.

Con respecto al veredicto del caso García Luna, comparto el siguiente comunicado: pic.twitter.com/1ACIEl6wgU — Felipe Calderón uD83CuDDFAuD83CuDDE6 (@FelipeCalderon) February 22, 2023

Opinó que lo contenido en el comunicado de Calderón “es una apología a la violencia del Estado. A que no debe temblarnos la mano, hay que enfrentarlos con valentía a los delincuentes, cuando el gobierno estaba en manos de delincuentes”.

Agregó: “Aquí el fondo del asunto, lo que se omite es cuál es la explicación que le vas a dar al pueblo de México, solo el por qué nombraste a García Luna y si sabías o no sabías. Y sobre eso, es que queremos información. Eso es lo que queremos, esa es la explicación que estamos esperando”.

Expuso que no conoció a García Luna, a Calderón lo vio unas diez veces y a Fox un poco más, unas 20 veces “porque siempre he tratado de guardar distancia” y aseguró que con el juicio de García Luna “ya todos los corruptos se consideran perseguidos”.

En torno a los gobiernos panistas, López Obrador indicó: “Imagínense que garantías para el pueblo si el poder está en manos de delincuentes. Es el cinismo desde el ´haiga sido como haiga sido´, ´claro que cargué los dados´, dicho por él (Fox)”.

Sobre Calderón criticó “ponerse el uniforme no sé por ahí salió una vez en una revista que tenía soldaditos, no me gusta meternos con las cosas familiares, pero para ubicarnos bien, pero en un desfile uniformó a sus hijos con cachucha y camisas militares. Además, seguidor de Franco y de Pinochet, ¿cuál es la sorpresa?”.

El mandatario consideró que ha habido manipulación por parte de los presidentes mencionados y hay quienes aún les creen y no son capaces de reconocer que se equivocaron.

“Sí fue un fracaso lo de la llamada alternancia, lo del cambio en el tiempo de Fox pero no solo siguieron con la política entreguistas sino que se vincularon más con la delincuencia, se asociaron con la delincuencia, pero esto tiene que ver mucho con el pensamiento conservador”, aunque no ha considerado que se abran juicios en México contra los exmandatarios.

En el juicio de García Luna, dijo, falta más información. “Por ejemplo se habla de un grupo, se hizo hasta un organigrama y así encuadro el asunto la fiscalía de Estados Unidos, un cartel que funcionaba desde el gobierno, pero entonces, ¿qué no sabía el presidente?”, enseguida de nuevo definió que aun con el veredicto contra García Luna, Calderón podría no estar vinculado.