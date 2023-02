"Hablen de García Luna": Sheinbaum revira acusación de panistas sobre la gresca en el Congreso local

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, acusó que “los panistas de la ciudad” usan el tema de la protesta violenta de ayer en el Congreso de la Ciudad de México como pretexto para no hablar de la corrupción inmobiliaria ni la declaración de culpabilidad por narcotráfico del exsecretario de Seguridad, General García Luna.

Cuestionada sobre la trifulca que ayer protagonizaron elementos de seguridad del recinto legislativo con personas transgénero que se manifestaban contra una iniciativa de ley sobre los derechos de las infancias trans, la mandataria local dijo:

“Siempre vamos a estar en contra de la violencia, siempre, nunca la vamos a justificar”.

No obstante, se lanzó de inmediato contra los panistas:

“También creo que hoy es el gran tema en los panistas de la ciudad. ¿Por qué no hablan de García Luna?, ¿por qué no hablan de Calderón? Yo lo veo también como que están usando este tema para no hablar de lo importante, y lo importante es, ¿qué piensan ellos de la corrupción inmobiliaria?, ¿qué piensan ellos de un exfuncionario que era narcotraficante, que se enriqueció de manera ilícita, que apoyó a un grupo mientras decían que estaban luchando contra el narco, que fue capaz de simular una detención, de un secuestro? A ver, que hablen de eso; no, no, ellos hablan de otras cosas, que hablen de lo importante”.

Sobre el tema de la violencia en el Congreso local, solo añadió: “Y por lo demás, ya que el Congreso dé su opinión”.