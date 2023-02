Sheinbaum: “Es difícil suponer que Calderón no sabía” del nexo de García Luna con el narco

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, consideró que es “difícil suponer” que el ahora expresidente Felipe Calderón no supiera que su entonces secretario de Seguridad, Genaro García Luna, estaba involucrado con el narcotráfico.

Cuestionada sobre la decisión de la Corte de Brooklyn que ayer declaró culpable por narcotráfico a García Luna, aseguró:

“Es trágico que haya pasado esto en nuestro país. ¿En qué sentido? Una persona que llega a la Presidencia a partir de un fraude electoral, que para legitimarse decide hacer una guerra en su propio país, supuestamente contra el narcotráfico, pone a un personaje que, entonces suponíamos y hoy sabemos, se enriqueció, que hizo acuerdos y que además mintió y es difícil suponer que Calderón no sabía”.

La aspirante presidencial confió en que la seguirán las investigaciones del caso, pero consideró que lo más importante “es que nunca vuelva a ocurrir. México es un país maravilloso, grande por su gente y es una pena, una vergüenza que esto haya ocurrido”.

Por ello, aseguró que “hay que seguir luchando por la democracia, porque cuando no hay fraudes electorales, es mucho más viable que no ocurran estas cosas; pero no solo eso, que el pueblo esté pendiente de quiénes son los que cometieron esta terrible situación que vivió nuestro país, que apenas comienza a tener un final del túnel”.

Que la justicia sea mejor en México

La mandataria local dijo que, por un lado, “está bien” que haya juicios por corrupción contra mexicanos en el extranjero, pero objetó:

“Por supuesto que quisiéramos también que aquí la justicia fuera mejor. Ya saben ustedes que liberaron las cuentas de este personaje, al mismo tiempo que estaba siendo declarado culpable, por unos magistrados, o sea, es increíble que esto esté ocurriendo. Entonces, lo más importante es la lucha contra la impunidad”.