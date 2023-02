“Vi a dos seres fosforescentes”, revela Jaime Maussan sobre contacto extraterrestre

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– El ufólogo Jaime Maussan, director del programa sobre ovnis “Tercer Milenio”, aseguró que él ha tenido contacto con extraterrestres.

“Yo vi a dos seres fosforescentes, el 27 o 29 de mayo de 1999 en La Rumorosa, junto a otras 5 personas, una ya murió, cuatro están vivos y les pueden preguntar qué es lo que vimos”, contó en el programa “De Primera Mano”, conducido por Gustavo Adolfo Infante.

“Vimos a dos seres que brillaban, los ojos eran muy, muy intensos, y los vimos como a 50, 70 metros de distancia, pero sí los vi”, afirmó.

Al ser cuestionado sobre a qué vienen estos ovnis al planeta, dijo que quizás esté especulando, pero cree que hay una directa relación con la actividad de las armas nucleares.

“Nosotros, en 1945 detonamos las primeras. Estos seres se presentaron cerca de la planta nuclear de Los Álamos. Ahí cayeron tres objetos, uno en San Antonio, Nuevo México, el otro en Roswell, Nuevo México, y el otro en Aspen, Nuevo México, y esto fue reconocido en un memorándum del FBI que se filtró muchos años después”, indicó.

Con esto, dijo, se confirmó que, desde el primer momento, las bombas atómicas los atrajeron.

“Ahora que hay una guerra, que podría convertirse en una guerra nuclear, creo que eso ha elevado la presencia de estos objetos, porque no sé si pretenden evitarla, ayudarnos o simplemente observar, pero esa actividad bélica nuclear les ha llamado la atención”, añadió.

A pregunta expresa sobre si los extraterrestres están entre los humanos, comentó que no es que vayan caminando por la acera, sino lo que dijo es que están en la Tierra y ya interactúan con algunos seres humanos.

“No sé si ustedes en el mes de noviembre, diciembre, recibieron reportes de estas luces que se veían en el cielo, figuras en la Ciudad de México, muchísimas, yo tengo videos, pero es un espectáculo.

“Yo creo que sí se ha incrementando de manera muy importante toda están presencia y sí, todos los videos y todo lo que nosotros presentamos es algo que primero revisamos y no creemos fácilmente”, añadió.

Sobre cómo poder diferenciarlos de supuestos globos espías chinos o estadunidenses, dijo que sí hubo un globo espía que fue derribado el 4 de febrero, pero el 10, 11 y 12 hubo tres objetos que los Estados Unidos reconocieron que no eran globos chinos, que no eran globo espías. “Eso ya está fuera de cualquier tipo de discusión. Los objetos fueron derribados y Estados Unidos dijo que implementaría acciones de rescate muy importantes para poder saber de qué se trataba”, contó.

Añadió que apenas el sábado 19 de febrero anunciaron que cancelaban la búsqueda porque las condiciones eran muy difíciles en Alaska, la temperatura, el hecho de que cayó el mar y está congelado y todos estos elementos hicieron que cancelaran su búsqueda.

“Yo en lo particular creo que ellos saben que no eran objetos de la tierra. ¿Por qué lo saben? Porque todos los aviones, 35 aviones, fueron enviados para derribar al primer objeto, 35.

“Y ellos reportaron que los sensores de los aviones se habían desajustado, se habían apagado, reportaron que el objeto era muy extraño, que no entendían su sistema de propulsión, cuando le dispararon se hizo mil pedazos. Y yo te quiero preguntar: ¿tú no crees que esos aviones llevaban cámaras?”, inquirió.

Maussan aseguró que no quieren compartir información sobre lo que pasó porque resultaría una evidencia contundente para reconocer la realidad sobre la existencia de los ovnis y la vida extraterrestre.

“Cuando el presidente Joe Biden dijo el jueves que los objetos no eran de China, que no sabían que era, pero nunca dijo tenemos imágenes que vamos a presentar y es ahí donde yo me pregunto: ¿por qué si 35 aviones fueron al lugar, ninguno presenta imágenes? Y luego cuando se le preguntó dijo que por ahora no se iban a mostrar. ¿Qué te dice eso?”, preguntó.

En México, dijo, uno de los puntos de avistamientos es el volcán Popocatépetl.

Aseguró que está a punto de llegar un intercambio de ideas con los seres de otros planetas y evitar el colapso del planeta.