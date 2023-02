Emiten primera CURP de identidad no binaria en Jalisco

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– Por primera vez en Jalisco se emitió una Clave Única de Registro de Población (CURP) a una persona de género no binario; documento que en el apartado donde se define el género no muestra una “M” o una “F”, sino una “X”.

La CURP pertenece a Abdel Vidrio Reynoso, de 43 años, quien el viernes 12 de enero obtuvo su acta de nacimiento con el género no binario en El Salto, Jalisco, es decir, no se define como hombre ni como mujer.

“El día que fui a recoger el acta que fue el 17 de febrero, fue el día que metí el trámite en el Registro Nacional de Población. Entonces, alguien me sugirió estar checando la página porque no te avisan, si ya se hizo la actualización o no y justo hace unos días que entré a revisar la CURP ya aparece la actualización como no binaria, entonces se tardó un poquito más del mes”, contó a Milenio.

https://twitter.com/abdeluck/status/1615778154823692288

Expide El Salto acta a persona no binaria | NTR Guadalajara https://t.co/5Uj3m2qZqQ — Abdel Vidrio Reynoso (Elle/They/Ze) (@abdeluck) January 18, 2023

El siguiente paso para Abdel es cambiar su estado en la credencial de elector y ya hizo una cita para el 1 de marzo. “Y ya veo cuánto tiempo más tarda en hacerse la actualización”, agregó.

Consideró que “se necesita abrir camino” y ahora le tocó a él sacar “el machete” y tumbar esos impedimentos y procesos burocráticos, donde solo existe un sistema de datos con la opción de “H” o “M” y no otro caracter, indicó a un medio local, en Guadalajara.

Dijo que el acta de nacimiento y el CURP solo son los primeros pasos para su cambio de identidad, pues sigue una travesía con varias instancias gubernamentales, como el pasaporte, su situación tributaria y los bancos.

“Para que las personas trans tengan una vida digna en la que se respete su identidad, en Jalisco existe una guía de trámites destinada a su atención y necesidades. Estos son los requisitos para el cambio de género en la CURP. El trámite es gratuito”, indicó el Gobierno de Jalisco en su cuenta de Twitter.

Una vez que se haya realizado el trámite de modificación del Acta de Nacimiento, el Registro Civil asignará automáticamente una nuevas CURP.

Se deberá acudir a un módulo CURP para dar de baja el anterior, con el acta de nacimiento primigenia.

Llevar cualquier identificación oficial vigente como: INE, cartilla militar, pasaporte o cédula profesional.

Para que las personas trans tengan una vida digna en la que se respete su identidad, en Jalisco existe una guía de trámites destinada a su atención y necesidades.



Estos son los requisitos para el cambio de género en la CURP. El trámite es gratuito. pic.twitter.com/j0b15sDD7U — Gobierno de Jalisco (@GobiernoJalisco) February 11, 2022

Para realizar el cambio de identidad de género en el acta de nacimiento se debe hacer lo siguiente:

Solicitar por escrito, mediante formato expedido por la Oficialía del Registro Civil.

Copia certificada del acta de nacimiento primigenia.

Se entrega 5 días después de realizado el trámite.

Este trámite no es gratuito y cuesta entre 200 y 400 pesos.