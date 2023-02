No hay ilegalidad en los contratos de la Sedena a empresas de la familia Romero: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no hay ilegalidad en los contratos que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) ha dado al conglomerado de empresas de la familia Romero, y en caso de que haya alguna irregularidad, la Secretaría de la Función Pública (SFP) podría investigar.

“No existe ninguna ley que lo impida, al contrario, la ley de Obras Públicas y muchas de las compras que hace el gobierno se hacen a través de proveedores, eso por un lado. Si hubiese alguna irregularidad, un sobrepago o un sobreprecio, entonces existe la Secretaría de la Función Pública y se investiga y no se permite en este gobierno la corrupción, y no hay impunidad”, afirmó.

También consideró que es común que empresas que pierden en una licitación se inconformen y si no tienen elementos o exponen con transparencia sus argumentos para defenderse ante una autoridad, utilizan a la prensa y filtran información, aunque en este caso varios de los contratos se obtuvieron vía solicitudes de transparencia a la corporación de Fuerzas Armadas.

“¿Qué es lo que está en el fondo de este asunto?, ¿cuál es el fondo de este asunto? No es ese contrato, es la deshonestidad de Proceso, ese es el meollo de la cuestión, no hay ética periodística, no es posible que se cometa un error al escribir una nota, completamente difamatoria bajo la máxima de que cuando la calumnia cuando no mancha, tizna, en una portada como nota principal, se aclare que no son 8 mil millones de pesos sino 8 millones, hay una diferencia abismal y que todavía vengas tú, que te manden con todo respeto, cuando Proceso lo que debió hacer era disculparse”, reprochó.

El mandatario acusó que el semanario “manipula, dice 'el presidente confirma que sí se llevó a cabo la operación', en cambio tu compañero periodista ofrece disculpas y la revista no, porque son dos cosas distintas, que es lo que siempre he sostenido, una cosa son ustedes, los trabajadores de los medios, y otra cosa son los empresarios de los medios, o los dueños de los medios o los intereses de los dueños de los medios de información”.

El presidente López Obrador insistió en diferenciar “este es el Proceso y esto es lo que hace el periodista, respecto a la errata, 'asumo el error en una cifra del reportaje y pido disculpas a los lectores', nada más le faltó: también a la Secretaría de la Defensa”, dijo aunque ambos textos fueron redactados por el autor del reportaje.

El mandatario leyó el encabezado de la nota aclaratoria: “AMLO y la Sedena aclararon el monto de los contratos citados en el reportaje 'Familia Romero. Un nuevo imperio –repiten– de proveeduría militar'”, pero, dijo, “añadieron que a la empresa se le adjudicaron ocho y no tres contratos. Esto es deshonestidad, como se vea, falta de ética, muy lamentable asunto periodístico, pero esto es lo que está en los últimos tiempos caracterizando a Proceso, si tienen dudas pongan una denuncia en la Función Pública”.

Proceso aclaró que el monto total que manejó en el reportaje son 3 mil millones de pesos en contratos para las empresas de la familia Romero, pese al error en la interpretación de una cifra, por lo que no impactó en el cálculo final de los beneficios que han obtenido por más de 10 años.