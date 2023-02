Tania Ruiz revela que ha llorado por el rompimiento con Enrique Peña Nieto

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– La modelo potosina Tania Ruiz, de 35 años, confesó que ha llorado por su separación sentimental del expresidente Enrique Peña Nieto, con quien estuvo casi cuatro años de noviazgo y que terminó en enero de 2023.

En entrevista con la revista "¡Hola!", la modelo relató que ella y Peña Nieto decidieron tomar caminos diferentes después de diversos rumores respecto a su vida íntima.

“Enrique y yo ya no estamos juntos, pero seguimos queriéndonos mucho. Entre nosotros hay mucho amor, pero los proyectos de vida cambian. No ha habido razón negativa ni mucho menos”, señaló la modelo.

Aunque no confesó cuáles fueron los motivos de la ruptura, aseguró que todo se desarrolló con amor y cariño por el tiempo que vivieron juntos.

Dijo que se quedaría a vivir en España, pese a no tener un noviazgo con el expresidente mexicano, pues considera a ese país como su segundo hogar.

“Yo me quedo a vivir acá en España. Tengo mi maestría y Carlota, su colegio”, indicó.

Sin dar detalles, dijo que su ruptura con el expresidente ha sido dura, pues ha llorado en más de una ocasión, pero ha salido adelante por su hija Carlota.

“No hay mejor satisfacción, después de finalizar una relación, que sentir que te has entregado por completo. ¿Qué si he llorado? Sí, pero llorar sana y libera. Me permití expresar lo que sentía. Traté de comprender mi proceso de duelo, me responsabilicé de mí y cada día me fui haciendo más fuerte”, dijo.

En diciembre de 2022, el periodista de espectáculos Jorge Carbajal dio a conocer que uno de los dos descubrió al otro siendo infiel dentro de su propia casa, pero no reveló quién era la tercera persona en discordia.

“Dicen que uno de los dos, no sabemos quién, fue cachado por el otro poniéndole los cuernos, pero de manera explícita. Empiezan los gritos, que se empezaron a echar las habladas de lo que se han aguantado el uno al otro, de lo que no se toleran. Que estuvieron los gritos a todo lo que da y, de repente, habló alguien de seguridad del fraccionamiento y dijo que enviaría a la Guardia Civil”, indicó en su canal de Youtube.