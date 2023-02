Uso masivo del ChatGPT por estudiantes demuestra que el sistema educativo es “un fracaso”: Chomsky

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– El filósofo y lingüista estadunidense Noam Chomsky (94 años) consideró que el uso masivo del ChatGPT de Open de Inteligencia Artificial (IA) por parte de estudiantes y jóvenes es “un fracaso” para el sistema educativo.

“El uso masivo de ChatGPT es una muestra de que el sistema educativo está fallando, que no es interesante para los alumnos, está basado en el peor modelo posible”, dijo en entrevista, difundida en el canal de Youtube EduKitchen.

“Desafortunadamente, el sistema educativo actual está basado en programas neoliberales diseñados para la eficiencia y resultados métricos. Una forma de educación que fue ridiculizada durante La Ilustración. Ahora ese modelo es considerado como la manera correcta, pero es la peor de todas”, aseguró.

Lo anterior, “está provocando que las clases sean aburridas o poco interesantes para los alumnos, por lo que prefieren usar aplicaciones como ChatGPT para facilitar su paso por estas materias”, añadió el intelectual y activista.

“Los estudiantes no aprenden nada de eso, por supuesto, absolutamente nada. Es solo una forma de evitar el aprendizaje”, agregó.

La idea, consideró, es preparar a los jóvenes para participar constructivamente en una sociedad democrática, no a ser herramientas de alguien más.

Contó que unos 30 estados republicanos aprobaron leyes para evitar que enseñen la historia de Estados Unidos para reemplazarla con temas patrióticos y que la teoría crítica de la raza está siendo modificada para evitar hablar de la esclavitud en ese país.

“Si no se les enseña esto, los niños no entenderían las razones detrás de la brecha de la riqueza entre familias negras y blancas y pueden generar racismo. Además, se debe enseñar sobre el derecho de las mujeres y su lucha por la igualdad, ya que eran consideradas propiedad hasta 1975. No enseñar estas cosas es una forma de mantener el privilegio y la desigualdad”, apuntó.

La solución sería modificar el sistema educativo para que las clases sean interesantes, retadoras y alienten el aprendizaje, por lo que ChatGPT no es una opción para hacer tareas.

Chomsky señaló que su funcionamiento es un “plagio de alta tecnología y una forma de evitar la educación” porque lo único que debes hacer es acceder a una cantidad astronómica de información, encontrar irregularidades e hilvanarlas en algo que más o menos parezca escrito por alguien.

Por eso, señaló que durante años ha habido programas que han ayudado a los profesores a detectar ensayos plagiados. Por eso, alertó que ChatGPT hacen más difícil la detección de plagios y socava la educación aún más.

Durante la plática criticó que la Inteligencia Artificial no cuenta con un criterio para seleccionar la información que elige en sus resultados y no aporta nada al avance de la educación o la ciencia.

“Es como si alguien produjera una tabla periódica con los elementos existentes, los posibles, los imposibles y no hace distinción entre ellos”, indicó.