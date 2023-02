Sheinbaum asegura que se están dando todas las facilidades para movilización a favor del INE

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, enlistó los requerimientos que los organizadores de la concentración en defensa del INE solicitaron a su gobierno para poder llevar a cabo su protesta en el zócalo.

Entrevistada en el marco de un acto realizado en la alcaldía Tlalpan “Bienestar en Tu Colonia”, la mandataria comentó que se han llevado a cabo reuniones de trabajo con representantes de la movilización opositora al gobierno de la 4T, quienes solicitaron facilidades, entre otras cosas, para estacionar 20 vehículos sobre avenida Pino Suárez, cuestión que generó suspicacia en la mandataria.

“Contemplan que 20 vehículos permanezcan estacionados en Avenida Pino Suárez, no sé si son… no sé quién va a venir en esos vehículos, verdad, que tienen que venir en vehículos hasta Pino Suárez, no sé si son blindados o no, tampoco, pero eso es lo que están pidiendo”.

Además de los vehículos, la lista, según leyó la mandataria, incluye: instalación de un templete, nueve tarimas para audio que serán distribuidas en la explanada del Zócalo, cinco carpas de 5x5, tres camionetas con plantas de luz, baños portátiles y un camper con baños traseros, cámara con camarógrafo de grúa, pipas de agua y cuatro pantallas.

También, dijo, solicitaron la entrada de una unidad de emergencia y 30 elementos de seguridad fílmica.

Sheinbaum Pardo aseveró que “por supuesto, se les están dando todas las facilidades”.

Además, refirió que un equipo de Secretaría de Seguridad Ciudadana estará pendiente “por cualquier cosa que pueda haber, que se pueda reaccionar rápidamente”.

La mandataria rechazó que vayan a realizarse cortes a la vialidad pues se trata de una concentración y no de una marcha.

Si se llega a cerrar una calle, dijo, será por el paso de los manifestantes. Añadió que lo único que se cerrará será la estación Zócalo como se hace “cualquier día cuando hay evento.

De acuerdo con un mapa difundido por los organizadores --Unidos, Sí por México, UNE, el Frente Cívico Nacional y otras organizaciones vinculadas al empresario Claudio X. González— para acceder al zócalo sugirieron llegar por vías como 5 de mayo, Madero, 16 de septiembre, 5 de Febrero, 20 de Noviembre y Calle Moneda.