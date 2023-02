Mario Delgado arremete contra marcha en defensa del INE: "salen a defender sus privilegios"

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).-El presidente de Morena, Mario Delgado, aseguró que la marcha que se realizó este domingo en defensa de la democracia es una farsa, pues quienes la encabezan, quienes la convocaron, en realidad quieren regresar al pasado, “un pasado corrupto, donde podían cometer fraudes electorales, manipular el voto para favorecer sus intereses y, sobre todo, en el que podían saquear a nuestro país”.

Delgado comentó que todos quienes salieron a marchar están en su derecho de manifestarse. Nos obstante, afirmó que es mejor hacerlo sin simulaciones, sin aparentar ser ciudadanos independientes.

El morenista dijo que el gran error de la oposición es subestimar a los mexicanos, y creer que no tienen criterio, que no están informados ni politizados y que no tienen la madurez política suficiente para darse cuenta de su hipocresía. Hecho que, agregó, únicamente refleja su clasismo porque “el pueblo es más capaz que muchos del PRIAN”.