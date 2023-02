Hubo máximo 100 mil personas en marcha por defensa del INE en el Zócalo: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).–La manifestación a favor del INE de este domingo tuvo el propósito de enfrentar al gobierno de Andrés Manuel López Obrador porque no quieren la transformación del país y aunque hubo saldo blanco, el mandatario federal dijo que aumentó el robo de carteras.

Consideró que vendrán más protestas de este tipo, “quieren seguir robando, regresar por sus fueros, empobreciendo a los mexicanos (…) Cuando dicen el INE no se toca lo que hay que estar pensando es no se toca, eso es o que ellos quieren, la corrupción. Los privilegios no se tocan, el narcoestado no se toca, esto es hablando en plata y tienen todo el derecho de manifestarse”.

“Ayer afortunadamente hubo saldo blanco, algunas denuncias porque se incrementaron robos de cartera, pero eso es intrascendente imagínense con tanto delincuente de cuello blanco fue lo único”, indicó.

Su estimación en torno a la cantidad de asistentes a la manifestación del Monumento a la Revolución al Zócalo de la Ciudad de México, es de entre 80 mil y 100 mil personas en la capital del país, más quienes se congregaron en decenas de ciudades del país, “sobre todo donde gobierna el PAN”, dijo.

“Todavía muy pequeñas para lo que representa el potencial del conservadurismo en México, porque en el país deben ser como 25 millones de ciudadanos en el conservadurismo. Los que se manifiestan es una representación, una vanguardia, la élite, es el potencial. Tienen que mover más gente todavía, incrementando su capacidad de movilización porque tienen potencial”, señaló.

El presidente López Obrador llamó a que no dejen de participar y movilizarse, “aunque esto exige de muchas fatigas. Nosotros para poder llegar al cambio lo llenamos 60 veces, lo desbordamos” y recordó que una de esas manifestaciones fue una de las “más grandes en la historia del país”.

Como una respuesta en el ámbito político, el presidente expuso: “Nada más observen lo que va a pasar el 18 de marzo, por eso les diría yo ánimo ahí la llevan y adelante y que bueno que se definan y esto es muy saludable para la vida pública del país porque no hay puntos medios”.

Señaló a quienes acudieron como parte de otras administraciones en las que se avalaron fraudes electorales, así como situaciones como las de Genaro García Luna con la colusión con grupos del crimen organizado.

Insistió en que el tema de fondo es un asunto político porque se agrupan de otros partidos políticos.