AMLO cede ante Elon Musk y planta de Tesla se instalará en Monterrey

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Aún con la advertencia de que no habría permisos por falta de agua en Nuevo León, el presidente Andrés Manuel López Obrador admitió que Tesla instale su planta automotriz en Monterrey.

El mandatario informó que un primer compromiso es el uso de agua tratada en todo el proceso de fabricación, incluso para la pintura de los automóviles, como es sabido que sucede en el sector.

Sin embargo, el presidente expuso que con una inversión de gran magnitud -sin aclarar de cuánto será- también implica que se incremente la población que, destacó, en diez años, en los censos de 2010 y 2020 el crecimiento población en la zona metropolitana de Nuevo León fue de 23 por ciento, es decir un promedio anual de 2.3 por ciento de incremento, cuando la media nacional es de 1.2, “se trae un crecimiento del doble eso significa más consumo de agua para la población”, dijo.

Por esa razón el presidente expuso a Musk que para resolver el problema de déficit para consumo humano, a corto plazo, se invierte en la presa Libertad y para construir acueducto El Cuchillo 2, por lo que aseguró que acordaron un plan para mediano y largo plazo, sin dar más detalles.

El presidente dijo que no quiere dar más detalles porque aunque no hubo un compromiso formal para no hacerlo, buscó actuar con prudencia y de manera responsable.

“No quiero ampliar más la información porque creo que mañana se va a dar a conocer este anuncio a detalle por parte de la empresa Tesla y además se van a dar a conocer algunos compromisos y la semana que viene otros compromisos”, señaló.

También “informo al pueblo de México” que se comunicó con Elon Musk en dos ocasiones por videoconferencia, el viernes por la noche desde Chetumal y la mañana de ayer.

“Él fue muy receptivo comprendiendo nuestras preocupaciones y aceptando nuestras propuestas que se van a ir dando a conocer a partir de mañana. Esto va a significar una inversión considerable y muchos empleos. Mañana se va se va a informar en lo específico. Agradecer al señor Elon Musk que fue muy respetuoso atento y entendió la importancia que tiene atender el problema de la escasea de agua”, indicó.

Consideró que estuvo “bien sobre este tema”, además de que se “van a continuar las relaciones, lo que les puedo decir es que nos entendimos bien fue bueno el acuerdo”.

El presidente afirmó que este hecho sienta un precedente, “porque ya se definen con mucha claridad las prioridades de nuestro país, por ejemplo lo del agua, no es ‘yo voy a invertir y voy a aprovechar el agua y voy a dejar sin agua a la gente’, no, vamos primero a que no falte el agua para el consumo doméstico y vamos también orientando el crecimiento hacia regiones donde se tiene agua”.

Dijo que su gobierno busca que las empresas contribuyan en pagar buenos sueldos a sus trabajadores, se cuide el medio ambiente y se paguen los impuestos.