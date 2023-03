Héctor Suárez Gomís insulta a Luisito Comunica por su video sobre el AIFA

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– El actor Héctor Suárez Gomís arremetió contra el youtuber Luisito Comunica por el video en el que éste elogia el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

Cinco días después de que el influencer publicara un video en el que expresó que le había gustado la terminal aérea de Santa Lucía, Estado de México, Suárez Gomís lo insultó mediante una publicación en sus redes sociales.

“¡Luisito come polla! Oye @LuisitoComunica ¿Recomendaste que comamos polla por la cantidad kilométrica de polla que tuviste que comer antes de hacer tu video del AIFA? ¿La polla que te gusta comer se cultiva en Palenque dentro de un Rancho llamado La Chingada?”, publicó Suárez Gomís junto a un video de 3:33 minutos.

En un video en Atypical Te Ve, el actor mencionó que, después de ser criticado por hacer un video en el AIFA, Luisito Comunica “le pidió a sus haters” que “se comieran una polla y se la metieran por el orto”.

Suárez Gomís le dijo al influencer que “ya estaba huevoncito para pedir que le llamen Luisito”.

uD83DuDDE3¡Luisito come polla!



Oye @LuisitoComunica, ¿Recomendaste q comamos polla por la cantidad kilométrica de polla q tuviste q comer antes de hacer tu video en el AIFA?

¿La polla q te gusta comer se cultiva en Palenque dentro de un Rancho llamado La Chingada?uD83DuDE02 pic.twitter.com/YZTt1L6tF0 — Héctor Suárez Gomís (@PelonGomis) February 27, 2023

También le llamó “pinche labregón” de más de 30 años, y repitió el mensaje con que el que tituló el tuit, para ver si había entendido bien.

“Esa felicidad exagerada con la que te ves en tu video del AIFA es porque traías una polla metida en el orto ¿verdad? ¡Luisito come polla! ¡Luisito come polla! ¿Sabes qué me ha hecho un verdadero comunicador? No uno que comunica, uno de cepa, Luisito, no se hubiera emocionado por los baños, ni por las pantallas, ni por las escaleras eléctricas, ni por la tienda de crocs”, indicó.

Le pidió decir “la verdad”, es decir, que el AIFA no es rentable ni funcional, y tampoco resuelve los graves problemas de la terminal 1 y 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

Según Suárez Gomís, Andrés Manuel López Obrador no le hizo caso a la gente que sabía, sino a los militares.

“Decir pendejadas, Luisito, no es comunicar. Por eso se te fueron encima después de tu video que, más que video, parece propaganda”, añadió.

Los comentarios no se hicieron esperar: “Tu estás mal de la cabeza. Atiéndete”. “En resumen, envidia”. “La diferencia de ser alguien bien conocido y exitoso y un don nadie que cree que burlándose y ofendiendo va a lograr algo”, señalaron algunos usuarios.

El 23 de febrero, Luisito Comunica grabó un video del AIFA y expresó: “No pensé que me fuera a gustar tanto”. Comentó que viajó a Cancún porque consiguió un “ofertón” en el precio de los boletos y aprovechó para grabar un video de sus impresiones sobre la nueva central aérea en Santa Lucía.

“De aerolíneas que hemos visto hasta ahorita está Volaris, Viva Aerobús, Aeroméxico, Conviasa, Copa Airlines, Arajet y otros espacios vacíos. Las escaleras están muy modernas. “Me siento como en el de Turquía, con las escaleras eléctricas así”, dijo.

“Se siente vacío, pero porque es un aeropuerto muy nuevo”, consideró.