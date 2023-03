Salomón Jara “desapareció” mil 200 millones de pesos, acusa presidenta del PAN en Oaxaca

Oaxaca, Oax. (apro).- El gobernador Salomón Jara Cruz debería estar en la cárcel por “desaparecer por arte de magia mil 200 millones de pesos” cuando fue secretario de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesquero en el sexenio de Gabino Cué Monteagudo, afirmó la presidenta estatal del Partido Acción Nacional (PAN), Perla Woolrich Fernández.

Sostuvo que la desaparición de ese dinero ocurrió “en una situación tan vergonzante que presencie como contralora, que hasta (Jara) temblaba, por lo que antes de hablar de mí, ya que no conoce o finge desconocer mi trayectoria, le pido que se lave la boca”.

En su conferencia semanal denominada “La Hora del PAN y el café, con Perla Woolrich”, para hacer contraparte a la mañanera de Salomón Jara, le preguntaron por qué siendo contralora no encarceló a Salomón Jara: “¿fue suyo y lo dejó ir?”.

“Nunca fue mío, porque de haber sido mío, estaría en la cárcel por muchos años, pero fue de Gabino Cué, de Amlo, que aprovechó el dinero para su campaña”, reviró.

Al insistirle que abundara manifestó que “cuando nos tocó auditarlo, no sólo yo, sino el contralor del Congreso, entre los dos nos ordenaron que viéramos cómo estaba su contabilidad. Hubo facturas cercenadas, tachadas, y otras no había nada. En mi tiempo sólo eran 50 millones, pero el señor temblaba delante de nosotros”.

Continuó: “Hasta me apenaba verlo incluso. Entonces, la conclusión fue que 50 millones estaban en el aire, no estaban acreditados. Doy parte al gobernador y él me dijo que yo iniciara los trámites para iniciar la carpeta de investigación, la denuncia, para que se judicializar el asunto.

“Sin embargo, no caminó. Llegó un jurista importante que fue procurador y vino a maquillar el asunto. Yo tuve que renunciar. Al final del sexenio ya no eran 50 millones sino mil 200 millones de pesos”, puntualizó.

Entonces, dijo, “el (Salomón Jara) lo sabe, con qué boca, con qué cara se pone hablar de Perla Woolrich, se debería lavar la boca”.

La panista también cuestionó al gobernador emanado de las filas de Morena por criticar a quienes participaron en la marcha del pasado domingo en defensa del Instituto Nacional Electoral (INE) porque que “rayan en violencia política de género”.

Woolrich Fernández cuestionó la calidad moral con la que Morena y el gobernador de Oaxaca denostan y agreden a quienes participaron en la marcha ciudadana el pasado domingo.

Consideró que los ataques a la ciudadanía y a quienes militan en partidos políticos de oposición tienen como trasfondo encubrir lo que no han hecho, porque en casi 100 días de administración estatal, “no han resuelto nada, ninguna acción, mientras que Oaxaca está en primer lugar en empleos informales, sigue el problema de la basura, avanza la inseguridad y en feminicidios”.

Respecto a la inseguridad dijo que primero se les debería pedir y revisar el currículum de sus colaboradores, “que no sean drogadictos, ni estén vinculados con mafias, porque es sorprendente que ahora algunos funcionarios no trabajan, pero de la noche a la mañana, ya viven en casas lujosas al norte de la capital, donde es caro el terreno, o bien reciben críticas por llevar ropa y calzado lujosos, con precios de más de 20 mil pesos (en clara alusión a la secretaria de Turismo, Saymi Pineda), tanta vanidad, cuando en realidad estando en el poder deberían servir y no servirse de él”.

Finalmente, rechazó pedir al jefe del Ejecutivo estatal una disculpa pública por las descalificaciones y agresiones recibidas: “A palabras necias oídos sordos, perdería tiempo pedirla, al que no merece disculpa alguna por todo lo que hace, menos cuando se mete a denostar mujeres”.