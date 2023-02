El AIFA "está sobrado en 40% de capacidad", asegura Isidoro Pastor en llamada que le hizo AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– Durante la conferencia en Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador llamó por teléfono al director general del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, Isidoro Pastor, para avalar que es mentira que no cuente con la infraestructura para que las empresas de carga se muden del Aeropuerto Benito Juárez.

Una de las conclusiones de Pastor fue: “Estamos sobrados, señor presidente, porque la carga internacional que llega al aeropuerto de la Ciudad de México en su mayoría llega en la panza de los aviones de pasajeros, como consecuencia la carga en el AICM va a seguir funcionando por el tiempo que el aeropuerto exista. Estamos sobrados en un 40% de capacidad”.

Sobre declaraciones de un representante de la agencia IATA sobre que el AIFA no estaba preparado para recibir carga, López Obrador dijo: “es mentira, ese señor a lo mejor ni ha ido al Felipe Ángeles, pregúntale a ver si ha ido, si lo conoce. No ha ido seguramente. Estoy seguro que no ha ido porque existen todas las instalaciones, muchos más almacenes, instalaciones que las que hay en el actual aeropuerto, nuevas, de primera”.

Repitió el reproche de que la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA) es como “esas organizaciones de las que hablábamos ayer, esa como la que califica si el aeropuerto es categoría 1 o 2 cuando manejaba el aeropuerto de la Ciudad, ya parezco disco rayado, pero hay que estárselos diciendo porque parece que le entra por un oído y le sale por otro, pero como yo soy un poco perseverante, esa agencia que da la calificación a los aeropuertos que es cómo esta otra, cuando el aeropuerto lo manejaba el grupo de Sinaloa, tenía categoría 1 (…) creo que fueron los que sostuvieron que no se podía hacer el aeropuerto Felipe Ángeles.

Al aclararle que se trata de otra organización, el presidente replicó: “Es la misma cosa, estamos buscando que haya más amplitud en el actual aeropuerto que está saturado y tenemos esa instalación buena, moderna, pero nuestros adversarios no dejan de estarse oponiendo a todo lo que hacemos. Pregúntale y ya mañana me dices si ya ha ido al aeropuerto”.

López Obrador pidió fotos para mostrar la infraestructura y enseguida solicitó se le llamara por teléfono a Pastor para que directamente aclarara la situación.

–Un representante de una agencia IATA declaró a un periodista, palabras más palabras menos, que el aeropuerto Felipe Ángeles no estaba preparado para recibir la carga, que no tenían instalaciones, que no tenían los almacenes, ¿qué me puede decir de eso? –pidió al general.

–Hay un presidente interino de la IATA para estos espacios que ha venido a los dos recorridos que hemos hecho con el secretario de Comunicaciones y Transportes y él mismo se ha dado cuenta que estamos listos, el recorrido que hizo el licenciado Nuño lo hizo también el de la IATA y por supuesto que no manifestaron nada. Personalmente lo que yo le expuse a usted ahí en Palacio Nacional sobre las características y que estamos listos para la carga fue lo mismo que se les manifestó a los empresarios de carga y nadie expresó algo en contrario, incluyendo al de la IATA que estaba presente.

Ese señor de la IATA se llama Peter Cerda… ya no es, nombraron un interino.

–Oiga, general, ¿qué tenemos para recibir la carga, qué instalaciones tiene el aeropuerto Felipe Ángeles? –le preguntó López Obrador.

–Señor, tenemos una plataforma que puede recibir hasta 10 aeronaves al mismo tiempo de categoría D, de Delta, y estas aeronaves regularmente son como el avión que llegó el 1 de septiembre, el 767 es categoría Delta, y los aviones 747, que son los más grandes para el manejo de carga, podemos recibir hasta cinco al mismo tiempo en la plataforma –respondió el director del AIFA.

–¿Para el resguardo de esa mercancía?

–Tenemos 12 recintos autorizados para carga internacional, dos almacenes para carga doméstica y un recinto fiscalizado estratégico que es el que tenía Sepomex, de los 15 espacios cuatro ya están listos, y los demás quedarán listos entre uno y dos meses.

El mandatario preguntó si hay una capacidad de almacenamiento de carga en el AIFA equivalente a la que se tiene en el actual aeropuerto, a lo cual el director del aeropuerto respondió: “Nos ganan por unas 100 mil toneladas, son 470 mil toneladas lo que tenemos de capacidad con la infraestructura de ahorita para manejar, perdón tenemos 490 mil con el recinto estratégico de Sepomex, tenemos la capacidad de recibir 490 mil toneladas de carga”.

–El nombre del presidente interino, señor presidente, es David Hernández Rivera y lo hemos recibido por tres ocasiones aquí en al aeropuerto –aclaró Pastor.

–Muy bien, yo pensaba que no había ido porque sostenía que no teníamos capacidad.

–Hay una persona que lo anda acompañando, desconozco su nombre, es el que…

–Ya, se lo mal aconseja, ya, hasta ahí quedó general, hasta ahí quedó, sí es que hay muchos que mal aconsejan, a lo mejor ese trabaja con Claudio X. González, pero ya ese es otro asunto

–Sí, señor.

–Ya, ya, no nos escuchó nadie, adiós, general.

Así cortó la comunicación el mandatario federal al director del AIFA cuando hablaría de otro acompañante de la persona a la que identifica como el representante de IATA en los recorridos por el nuevo aeropuerto.