"Ni para la gasolina": El Escorpión Dorado niega que la entrevista con Sheinbaum fuera pagada (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro). – El youtuber y creador de contenido Alex Montiel, conocido como El Escorpión Dorado, rechazó que le hayan pagado por haber entrevistado a la jefa de Gobierno, Claudio Sheinbaum. Reprochó a los usuarios de las redes sociales que opinaran sin haber visto el video.

“No me dieron ni para la gasolina. No es queja, pero así es. Yo soy el anfitrión del concepto y yo pago el agua, pago la gasolina, le pago a los que me ayudan a producir todo esto”, dijo en un video de 23:43 minutos, publicado en su canal de YouTube “La Lata”, en la sección “Anecdotario”.

Cuanto le costo esa “entrevista” a los capitalinos? — LJ (@ljavierf) February 2, 2023

Consideró irresponsable poner un tuit como el que aseguró que le pagaron e incluso dio cantidades de entre dos y tres millones de pesos.

Para Sheinbaum es más fácil pagarle 3.5 millones de pesos al @ESCORPIONGOLDEN por la entrevista que pagar el mantenimiento del Metro. #EscorpionHambreado pic.twitter.com/n2nkVi4HDz — Argelia Salas PelayouD83DuDC09? (@argebonita) February 3, 2023

Desde su perspectiva, quienes le reclamaron por la entrevista a Sheinbaum no han visto el video, en el que le preguntó a la funcionaria sobre el Sistema de Transporte Colectivo (SCT) Metro, la presencia de la Guardia Nacional, su relación sentimental y sus aspiraciones políticas.

“Me siento así, hasta ridículo, por tener que dar una explicación de algo que no existe, de algo que ni siquiera hay ningún argumento. Hasta los medios de comunicación. Un par de radiodifusoras dijeron que está circulando en redes sociales que el “Escorpión Dorado” pfff.. ¿está circulando qué? Están retuiteando un tuit de una persona random que puso por sus calzones que pasó eso”, apuntó.

Comentó que empezó a contestar algunos mensajes en ese sentido, pero desistió porque no iba a terminar de defenderse. “Además, porque no se había subido el video” a su canal, criticó.

Ni para la puta gasolina, igual que todos mis pinches invitados desde años, igual no sabias pero a eso me dedico, a entrevistar gente, a cuestionarlos de frente con los huevos que me caracterizan. No como tú que ni me arrobas y levantas falsos al más puro estilo de la política uD83DuDE02 — ESCORPION DORADO (@ESCORPIONGOLDEN) January 27, 2023

“No puede ser que la gente esté juzgando un contenido cuando no lo han visto. Ahora resulta que es malo entrevistar a alguien”, añadió.

“Se me hace una cosa tan irónica, tan absurda, tan ridícula, tan extraña que la gente sacó todas las conclusiones, sin ver el video, sin saber de qué se trata… sin tomar en cuenta del tipo de contenido que hago y que siempre he entrevistado a políticos”, reiteró.

Montiel aseguró que su interés no es el dinero, sino su familia, su vida, comunicar y hacer videos. “Fuera el dinero, acepto las entrevistas que sean, porque me han ofrecido dinero, que le ponga ceros al cheque, pero siempre digo que no. No existe precio que valga una entrevista con alguien”.