“Yo también soy una víctima” del choque en la Línea 3, dice conductor de tren siniestrado

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Postrado en una cama de hospital, Carlos Alfredo “N”, conductor del tren de la Línea 3 del Metro que chocó con otra unidad y dejó un saldo de una persona muerte y 106 heridas, afirmó que él también es una víctima del accidente pues ya se había advertido sobre las condiciones en las que operaban los trenes.

El conductor a quien el Metro le solicitó el pago de 260 millones de pesos como parte de la reparación del daño a la unidad, las vías y la ingeniería civil del organismo, relató en entrevista con Radio Fórmula que el día del accidente recibió una orden de ignorar una señal de alto por una “falsa ocupación”.

"Nos habían indicado que, debido a una falsa ocupación, se tenía que franquear esa señal, teníamos que avanzar. Es cuando se me indica, tomo un modo de conducción adecuado y comienzo a hacer lo que se me indica", relató.

Explicó que "franquear una señal" implica "rebasar una señal que te está dando una indicación contraria". Añadió que él siguió órdenes y avanzó, pero “el túnel estaba demasiado oscuro".

Carlos Alfredo hizo énfasis en que los trabajadores ya sabían las condiciones en las que circulaban, “nos las había comentado. Aunado a ello también estaba el incendio del cableado".

Y afirmó:

"Yo también soy una víctima de ese accidente, estoy aquí, acostado, no me puedo mover, tengo una vinculación a proceso”. No obstante dijo confiar en el sindicato del Metro, que encabeza Fernando Espino, y en que se resuelva su caso.