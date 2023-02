AMLO pide que en juicio a García Luna se revele testimonio de presuntos sobornos a El Universal

CIUDAD DE MÉXICO (apro).–“Yo digo como mexicano que eso sí” se debe dar a conocer, expresó el presidente Andrés Manuel López Obrador en torno al testigo Héctor Villarreal, quien declararía supuestos sobornos al periódico El Universal para mejorar la imagen del exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, y que su defensa pide que no se presente.

“Ayer salió que no quieren los abogados que se dé a conocer la versión de un testigo (Villarreal Hernández) que habla de que entregó García Luna o la Secretaría de Seguridad que manejaba recursos a un periódico de México, también los mismos abogados dicen ´eso no´, yo digo como mexicano, eso sí, claro todo”, expresó.

Este fin de semana Proceso publicó que “el equipo de abogados de Genaro García Luna envió una carta al juez Brian Cogan de la Corte Federal del Distrito Este en Brooklyn, Nueva York, solicitando que prohíba el testimonio del Héctor Villarreal Hernández, testigo del Departamento de Justicia sobre presuntos sobornos de su defendido al periódico El Universal”.

El mandatario expuso que durante el gobierno de Felipe Calderón se emitían algunos spots en los que se destacaba la detención de narcotraficantes.

“Y claro que como repartían dinero, muchísimo a los medios, esto puede decir es publicidad, pero miren qué tipo de publicidad”, dijo.

En el spot indican que se captura a 16 presuntos narcotraficantes entre ellos Jesús Zambada, alias “El Rey”, uno de los cuatro jefes del cártel del Pacífico y hermano de Ismael “El Mayo” Zambada. “El Rey” Zambada controlaba el narcomenudeo en Guerrero, Oaxaca, el Distrito Federal y su zona metropolitana y la entrada de cocaína y metanfetaminas vía el aeropuerto del Distrito Federal, además se le atribuyen asesinatos violentos. Con esta captura seguimos limpiando a México de las drogas”.

Se le cuestionó si considera que son fiables los testimonios que dan los narcotraficantes, aunque no solo hay testigos protegidos y cooperantes.

“No solo son testigos que fueron juzgados, hay otros testigos, ya están dando su versión: agentes de la DEA y seguramente van a haber otras versiones, vamos a esperarnos, no adelantemos”, indicó.

“Arturo Beltrán Leyva, cabeza del cartel del Pacífico, conocido como “El Jefe de jefes” era uno de los delincuentes más buscados en México y en el mundo, gracias a los trabajos de inteligencia, la Armada de México realiza un operativo para detenerlo. Más de 20 sicarios abren fuego para detenerlo, la Armada de México repele la agresión y Arturo Beltrán Leyva muer tratando de escapar. Es un hecho: México sigue avanzando para convertirse en un país de leyes y de libertades donde las familias puedan vivir tranquilas. Trabajamos con fuerza para tu seguridad. Gobierno federal”, se escucha en un segundo spot.

Expuso que “sería hasta muy bueno, pero eso lo podrían hacer ustedes. Una investigación de cómo destacaban esto en la prensa, en ese entonces, en la radio en la televisión. Sin duda eran las ocho columnas, todo esto por parte del gobierno”.

Aún faltan semanas por concluir el juicio a García Luna y el presidente López Obrador indicó que si esto se trata de “un ajuste de cuentas cómo queda el gobierno de entonces, no el pueblo no hay que confundir, pueblo con gobierno, el pueblo de México es honesto y bueno, aunque los intelectuales orgánicos digan que no es así. Vamos a esperarnos, no nos podemos quejar, las series de Netflix quedan superadas con todo lo que está saliendo”.

El presidente dijo que México ha colaborado en el juicio a García Luna con información de manejo de recursos, mediante la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y afirmó que se tratan de recursos públicos a partir de contratos.