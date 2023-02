AMLO reprocha a la ministra Norma Piña por no respetar protocolo: "yo creo que estaba cansada"

CIUDAD DE MÉXICO (apro).–Luego de que Norma Piña, ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no se levantó ayer a la llegada del presidente Andrés Manuel López Obrador para la ceremonia de conmemoración por la Constitución de 1917, el mandatario aseguró que el hecho le "llena de orgullo" y refirió que se levantó "porque estaba cansada o no quiso pararse".

"Ayer me dio mucho gusto porque se notó, yo creo que porque estaba cansada o no quiso pararse la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia, pero me dio muchísimo gusto porque eso no se veía antes, los ministros de la Corte eran empleados del Presidente", dijo López Obrador durante la conferencia de prensa en Palacio Nacional.

“En la formalidad desde el Porfiriato se hablaba de la división, del equilibrio entre los poderes, pero en la realidad el poder de los poderes era el Ejecutivo. ¿Cuándo se había visto que se quedara sentado el Presidente de la Corte en un acto? Eso me llena de orgullo porque significa que estamos llevando a cabo una transformación. Ya no es el presidente el que le da órdenes a ministros”, aseguró.

El vocero presidencial, Jesús Ramírez Cuevas fue uno de los principales críticos de la postura de la ministra, pues afirmó que no respetó el protocolo.

"En el acto del 106 aniversario de la Constitución mexicana fuimos testigos de la vitalidad de nuestras instituciones con un debate de ideas entre los representantes de los tres poderes de la Unión. Resulta desafortunado que no todos respetaron el protocolo de la ceremonia", escribió Ramírez Cuevas.