Causa polémica un video del empresario Claudio X González para criticar el AIFA

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– El empresario Claudio X. González fue señalado en redes sociales de utilizar un video del año pasado para criticar el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), la refinería de Dos Bocas y el Tren Maya.

En la grabación, desde el interior de un automóvil, se escucha a una mujer decir: “Puente 4 de febrero, puente. No hay una persona. No hay un coche, no hay un vuelo, no hay absolutamente nada adentro del AIFA, absolutamente nada adentro del AIFA. El aeropuerto top ten de México está completamente vacío. No hay nadie, nadie, nadie, nada. No hay coches en ningún lugar; quién les diga que es el top ten de México les está mintiendo”, indicó la voz.

“Así, el ‘éxito’ del AIFA. Presagia el ‘éxito’ de Dos Bocas y del Tren Maya. ¡Esa es su tan cacareada ‘transformación?”, redactó Claudio X. González en Twitter.

Así el “éxito” del AIFA. Presagia el “éxito” de Dos Bocas y del Tren Maya. ¿Esa es su tan cacareada “transformación”? pic.twitter.com/CEnotfBCsy — Claudio X. González G. (@ClaudioXGG) February 6, 2023

Algunos usuarios de la red social apoyaron la crítica, pero otros expusieron que el pequeño video era de antes que se inaugurara el aeropuerto, en marzo de 2022.