“Me trataron como delincuente”: actriz colombiana narra detención de pesadilla en el aeropuerto de Cancún

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– La actriz colombiana Nina Caicedo fue deportada a su país después de ser retenida por autoridades migratorias en el aeropuerto de Cancún, Quintana Roo, cuando intentó ingresar a la Riviera Maya para celebrar su cumpleaños.

En declaraciones hechas para la prensa colombiana, dijo que ella estaba tranquila hasta que la llevaron a un espacio aislado, la encerraron y le dio miedo cuando conoció a personas que le dijeron que llevaban más de dos días ahí.

“Creen que todos somos delincuentes”, dijo en entrevista con Noticias RCN. Denunció que su viaje se convirtió en una pesadilla porque se quedó sin documentos en otro país, el día de su cumpleaños.

“Eran las tres de la tarde y no me habían dado ni un vaso de agua; entonces, me parece un trato inhumano. Pueden decir que uno se devuelve, yo me devuelvo para mi país, feliz, pero considero que fui tratada como delincuente.

“Mi calvario comienza cuando toman la decisión de devolverme a Colombia y me llevan al lugar horrible, lleno de huecos, tiene ratas, hay gente tirada en el piso que lleva dos y tres días… Ahí ya me preocupé”, agregó.

El Instituto Nacional de Migración informó, en un comunicado, que la actriz llegó al aeropuerto de Cancún a las 07:45 horas, en el vuelo de Volaris 315 procedente de Bogotá, a la Terminal 2, y durante la revisión de los documentos se activó una alerta migratoria registrada en 2018.

#Comunicado uD83DuDDDE?| @INAMI_mx informa que una persona de nacionalidad colombiana uD83CuDDE8uD83CuDDF4 que fue inadmitida por INM en el Aeropuerto Internacional de #Cancún, Quintana Roo, tiene activa una alerta migratoria desde 2018. https://t.co/Zql8rQl8fr pic.twitter.com/YxsAuRPpSb — INM (@INAMI_mx) February 5, 2023

“De acuerdo con el procedimiento de las personas que son inadmitidas deben esperar en un espacio asignado por la administración aeroportuaria para abordar su vuelo de regreso al país de donde provenían, en ese lapso la aerolínea que las traslada es responsable de la alimentación. El mismo viernes, a las 22:57 horas, la persona regresó a su país”, explicó.

De acuerdo con Migración Colombia, en 2022 casi 22 mil colombianos fueron deportados desde el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México al Aeropuerto El Dorado de Bogotá.