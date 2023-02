AMLO niega que exista iniciativa para modificar Ley de Aviación Civil

CIUDAD DE MÉXICO (apro).–El presidente Andrés Manuel López Obrador negó que exista una iniciativa para modificar la ley de aviación civil para abrir la puerta al cabotaje porque primero tendrá que volar la nueva aerolínea que proyectó estaría lista este año.

“Todavía no está decidido eso, no existe ninguna iniciativa de ley en ese sentido. Es que los dueños de las líneas aéreas de México no quieren competencia y entonces cómo son influyentes, ya echaron a andar esa campaña en ese sentido”, afirmó.