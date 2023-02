Joven admite que es falso que su padre estuviera 23 años en coma; “soy muy ocurrente”, dice

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– Kenia, la joven que publicó un video en TikTok afirmando que su padre despertó después de 23 años de estar en coma, causando revuelo con las respuestas de los usuarios, confesó que la historia es falsa y aseguró que la compartió porque es “muy ocurrente”.

En un clip de 51 segundos, la joven señaló: “Resulta que salió en las noticias y fue de ‘Ok’. Mi papá no estuvo en coma 23 años, mi papá nunca ha estado en coma. Solamente soy una persona muy ocurrente y me gusta la política. Lo siento”.

“O sea, yo todavía no existía, todavía no nacía cuando (Vicente) Fox inició en la presidencia, para empezar. Igual, mis papás se medio enojaron por el video”, indicó, y dijo confiar en que sus terapeutas no vean el video.

En el video que se volvió viral aparece ella grabando a su papá, sentado en una cama de hospital mientras él trae un teléfono en las manos y la chica baila frente a la cámara.

En la descripción del video, que varios sitios de noticia dieron por verdadero, se señalaba: “Pov tu papá despierta de un coma que inició al principio del sexenio de Fox”.

Después subió otro video porque muchos usuarios no creyeron su historia. En él se ve a la joven posando para la cámara, haciendo gestos, muecas con las manos, mientras está en el hospital.

En la descripción del video, Kenia escribió: “Cuando recuerdo que pasé toda mi vida sin mi papá presente, porque estuvo en coma durante 23 años y hay gente diciendo que es falso”.

Los usuarios le comentaron: “Dile con mucha delicadeza lo que pasó con el Gallo de Oro”. “No sabe quién es Yeri Mua”. “Enséñale la peli de 2012 y dile que a esto sobrevivimos”. “Wey, no sabe de Jenny Rivera”. “Cuando se entere que los Takis ya cuestan 15 varos”. “Cómo que no ha escuchado a Gatita”. “El papá: ¿cómo que Chabelo sigue vivo?” “El precio del gansito se lo dices con delicadeza”.