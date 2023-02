La tiktoker “Maddie” fue detenida por estafar a seguidores al fingir que tenía cáncer

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– La tiktoker estadunidense Madison “Maddie” Russo, de 19 años, fue detenida por estafar a 440 seguidores por 37 mil dólares (698 mil pesos mexicanos) al fingir que estaba enferma de cáncer de páncreas y pedirles dinero para su tratamiento.

La joven usó la plataforma GoFoundMe para crear su falsa historia, que mantuvo durante un año, mientras el dinero seguía cayendo a su cuenta del banco.

La policía también informó que Russo recibió donaciones de empresas, organizaciones sin fines de lucro, distritos escolares y ciudadanos privados.

En clips de TikTok, “Maddie” comenzó a construir su cuento. Dijo que en febrero de 2022 le habían detectado leucemia linfoblástica aguda, cáncer de páncreas etapa 2 y un tumor del tamaño de una pelota de futbol que se envolvía alrededor de su columna.

La mujer concedió entrevistas, realizó conferencias y dio detalles sobre su enfermedad. Habló en la universidad y apareció en un podcast para Project Purple, una organización sin fines de lucro que lucha contra el cáncer.

Pero unos médicos que vieron sus publicaciones notaron irregularidades en su testimonio y alertaron a la policía.

También notaron discrepancias en las fotografías que compartió sobre su supuesta enfermedad.

Los registros médicos de Russo demostraron que nunca se le diagnosticó ningún tipo de cáncer o tumor en algún hospital de Quad Cities o ciudades en los alrededores.

En octubre del año pasado declaró a The North Scott Press que le habían dicho que tenía posibilidad de sobrevivir de 11% en cinco años. Contó que recibió la noticia de su enfermedad cuando estaba en clase. “Fue el peor día de mi vida”, afirmó.

“A los 19 años, no sé si viviré para ver el día en que me gradué de la universidad, me case o me convierta en mamá. Mientras tanto, lucharé”, añadió.

En redes sociales, cuando le preguntaron cómo había logrado que no se le cayera el cabello, respondió: “Todo se reduce a mi marca de quimioterapia, que es quimioterapia oral. Tuve mucha suerte con eso”, dijo.

“Había terribles inexactitudes potencialmente mortales en la colocación de su equipo médico en su cuerpo. En la inspección de su casa se encontraron agujas, goteros, medicinas y una peluca”, indicó el reporte del Departamento de Policía de Eldridge, proporcionado a Insider.

A la tiktoker la detuvieron el 23 de enero, pero salió libre después de pagar una fianza de 10 mil dólares.

Se espera una audiencia para el 23 de febrero o que el 2 de marzo se entreviste con un juez que podría condenarla hasta por 10 años de cárcel, por tratarse de un delito grave clase “C”.

Madison fue expulsada de manera permanente de la plataforma GoFoundMe. Esta plataforma tiene una política de tolerancia cero para el uso indebido de la plataforma y coopera con las investigaciones policiales de los acusados de irregularidades, señaló un portavoz a BuzzFeed News.