Monreal defiende a la senadora Rocío Abreu, exhibida en video recibiendo dinero en efectivo

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El senador Ricardo Monreal expresó su confianza en su compañera de bancada, Rocío Abreu, involucrada en un nuevo video escándalo, donde se le observa recibiendo fajos de dinero, presuntamente en semanas previas a las elecciones en Campeche, donde resultó ganadora Layda Sansores.

Cuestionado sobre el caso de la legisladora, el coordinador de Morena en el Senado dijo que desea que se “aclare todo” y afirmó que le tiene mucha confianza.

“La he visto siempre actuar con mucha honestidad y rectitud en cuatro años, no voy a cambiar mi opinión. No lo sé, ella tendrá que comentar, pero la senadora Rocío Abreu ha sido una excelente senadora y no sé qué pasó”, afirmó Monreal.

El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado dijo que no ha hablado con la senadora tras la difusión de videos por N+, la nueva versión de Noticieros Televisa.

#enPunto revela videos de dos funcionarios del gobierno de Layda Sansores recibiendo fajos de dinero. #AtandoCabos pic.twitter.com/asVb0zWvWo — Denise Maerker (@DeniseMaerker) February 7, 2023

En dos de los videos aparece Abreu recibiendo fajos de billetes y en otros más también dinero en efectivo: Raúl Aarón Pozos Lanz, exdirigente del PRI en Campeche y actual secretario de Educación Pública en el estado y a Armando Constantino Toledo Jamit, jefe de la Oficina de la gobernadora.