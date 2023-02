Nueva campaña contra las adicciones, aunque moleste en Estados Unidos: AMLO

Ciudad de México (Apro).-- El gobierno federal lanzará una nueva campaña que busca inhibir el consumo de drogas, principalmente entre los jóvenes, aunque eso moleste en Estados Unidos, de donde hubo reclamos en un anterior lanzamiento debido a las imágenes de personas en calles de ese país bajo los efectos de sustancias como el fentanilo.

“No vamos a andar pidiendo permiso”, expresó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

No aclaró si la inconformidad fue del gobierno estadunidense, de algún funcionario o político de ese país.

Al considerar que los niveles de consumo del fentanilo, más en Estados Unidos que en México, son muy graves, expuso que los mensajes serán contundentes:

“Y ahora que sacamos unos mensajes, por qué no pones el mensaje donde van como zombis –pidió a su vocero, Jesús Ramírez-- que hasta se ofendieron en Estados Unidos; que nos disculpen, pero nosotros no vamos a estar copiando eso y no hay información suficiente. Sí, de las imágenes de la campaña hubo reclamo, pero no vamos a andar pidiendo permiso porque incluso en las familias no se tiene toda la información y hay que garantizar el derecho a la información”.

El mandatario federal agregó que las anteriores campañas tuvieron impacto, pero hace falta destinar más recursos para “hacer un análisis de qué ve más la gente, sobre todo los jóvenes, qué escuchan más, en dónde, y ahí lo vamos a meter, porque es un plan, es información”.

Adelantó que para esta nueva estrategia destinará el presupuesto necesario y los spots se transmitirán el tiempo que se requiera.

Parte de la campaña que prevé es que “así como ´toma Coca Cola´ y ´come Sabritas´, así con esta intensidad es ‘cuídate del consumo de droga’. No les va a gustar a muchos, pero no somos monedita de oro, vamos a estar diciendo: las pastillas, el fentanilo, todos estos químicos, los hacen en estos laboratorios, cocinas y usan ácido muriático para hacerlo y en seis meses te matan, así”, expuso el presidente.

En cuanto a la situación del consumo señaló que “es muy grave, sobre todo, en Estados Unidos, muy grave; no, afortunadamente no es lo mismo en nuestro país, nosotros tenemos protección. Con todo respeto a nosotros nos protege mucho nuestras culturas, nuestras tradiciones. La forma como actuamos familiarmente, un baluarte que nos protege es la familia”.

Reconoció que en México se registran pérdidas de vidas por enfrentamientos y violencia, “pero no tenemos la misma proporción de violencia que se da en otros países en cuanto a consumo, o sea los que pierden la vida por sobredosis. Por el consumo de estos químicos en otros países es muchísimo mayor lamentablemente que lo que sucede en México”, pero tampoco buscan confiarse.