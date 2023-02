AMLO: La magistrada Norma Piña “está por mí de presidenta” de la SCJN

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña, llegó a ese cargo porque él creó las condiciones de no tener injerencia en otros poderes.

“¿Se imaginan el cambio que significa la señora presidenta de la Corte? Para hablar en plata, está por mí de presidenta. ¡Ahh! Porque antes el presidente ponía y quitaba a su antojo al presidente de la Corte”, indicó el mandatario.

Explicó que desde Porfirio Díaz el presidente nombraba además del cargo en la Corte, a los diputados federales, a los senadores, a los gobernadores; y los gobernadores a los presidentes municipales, diputados locales y a quien está al frente del Tribunal Superior de Justicia de los estados. “Eso todavía está porque esto es un proceso que tiene que ir cambiando”, comentó.

El mandatario federal dijo que “le atribuyen la regla al presidente de Veracruz, una gente honesta, don Adolfo Ruiz Cortines. No, es Porfirio Díaz el creador de esto, de esa regla de oro”.

Por esa razón, afirmó, México vive un momento estelar, “y si aplicamos la vieja política pues es hablar bueno lo que hacían hasta antes de nosotros, el secretario de Gobernación, esa era su función: hablar uno por uno y el que se oponía…”.

En todos los procesos de designación, dijo, debe ser la población quien elija a sus representantes, incluidos los presidentes o presidentas del país, porque antes “le daban la razón al presidente antes de que abriera la boca”.

“Estamos viviendo un momento extraordinario porque nos hace libres, si se tiene empleados en la Corte y hay corrupción de jueces yo me tengo que quedar callado; si somos independientes podemos hablar, de por sí a mí no me gusta ser tapadera de nadie, nunca lo he sido”, insistió.