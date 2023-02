Así reaccionó Margarita Zavala tras las acusaciones contra Calderón en juicio de García Luna

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Margarita Zavala Gómez del Campo, diputada panista y esposa del expresidente Felipe Calderón, declinó opinar sobre las declaraciones que hiciera el martes pasado el exfiscal de Nayarit, Edgar Veytia, en el juicio que se sigue en contra del exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna.

Ayer, al presentarse como testigo del Departamento de Justicia de Estados Unidos, Veytia mencionó a Calderón y a García Luna al hablar sobre una reunión de seguridad convocada por el entonces presidente en la Ciudad de México en 2011, siendo Ney González Sánchez el gobernador nayarita.

Observando directamente a García Luna desde el banquillo de los testigos en la sala 8D de la Corte Federal del Distrito Este en Brooklyn, Nueva York, Veytia dijo: “Calderón y García Luna le dijeron al gobernador (Ney González) que en Nayarit la línea era del Chapo”.

La declaración provocó la reacción inmediata del propio Calderón quien se había mantenido al margen de hacer declaraciones sobre el juicio.

“Me he reservado opinar sobre el juicio al ing. García Luna hasta que concluya. Por ahora niego categóricamente las absurdas declaraciones que reporta la prensa que hizo hoy el testigo Veytia. Lo que señala sobre mí es una absoluta mentira. Nunca negocié ni pacté con criminales”, escribió el michoacano en Twitter.

Cuestionada en San Lázaro en torno a las declaraciones contra su esposo, Zavala contestó escueta:

“A mí me parece que lo que tenga que suceder en ese juicio, pues que suceda. Y lo demás, pues yo creo que toda la parte de los testimonios, como quiera, yo no veo que estén ahorita aprobándolo, pero bueno, vamos a esperar, yo no opino sobre este tema hasta que termine”, dijo la esposa del exmandatario al ser entrevistada en el recinto legislativo de San Lázaro.