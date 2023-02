Cuando le gane a su corcholata, AMLO también se va a querer atribuir el resultado: Lilly Téllez

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La senadora panista Lilly Téllez reaccionó a la declaración de este miércoles del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien aseguró que él creó las condiciones para el nombramiento de la ministra Norma Piña como presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

“¿Se imaginan el cambio que significa la señora presidenta de la Corte? Para hablar en plata, está por mí de presidenta. ¡Ahh! Porque antes el presidente ponía y quitaba a su antojo al presidente de la Corte”, dijo López Obrador en su conferencia mañanera.

Un día antes, López Obrador se refirió al hecho de que la ministra Piña no se levantara cuando llegó el mandatario a la ceremonia conmemorativa de la Constitución: "Ayer me dio mucho gusto porque se notó, yo creo que porque estaba cansada o no quiso pararse la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia, pero me dio muchísimo gusto porque eso no se veía antes, los ministros de la Corte eran empleados del Presidente".

En tono irónico, Lilly Téllez se refirió a las palabras del mandatario de este miércoles y las vinculó con las elecciones presidenciales de 2024, en las que la panista asegura que contenderá y vencerá a la posible aspirante morenista, Claudia Sheinbaum.

“AMLO dijo que la Ministra Norma Piña es presidenta de la Corte...gracias a él. Supongo que cuando le gane a su corcholata, también se va a querer atribuir el resultado”, tuiteó Lilly Téllez.