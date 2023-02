Sheinbaum convierte gira de información en alcaldías en mitin político

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Lo que la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, anunció que serían informes de las obras públicas a realizarse en las alcaldías en el 2023, se convirtieron en mítines políticos para ensalzar al presidente Andrés Manuel López Obrador y la 4T, recibir gritos de alcaldes y diputados de “¡no estás sola!” y escuchar el ansiado “¡pre-si-den-ta!” de miles de capitalinos.

En el primer día de su nueva gira por las alcaldías, la aspirante presidencial fue a Iztacalco y a Venustiano Carranza, donde volvió a ser acogida con el mismo formato adulador usado apenas en octubre pasado con el argumento de hacer rendición de cuentas por su cuarto informe de gobierno. En el templete la acompañaron integrantes de su gabinete y, entre el público, diputados locales, federales y representantes de Morena.

La tarde de este miércoles, ante cientos de personas traídas desde distintas colonias, con globos, pancartas, matracas, campañas y carteles, la morenista llegó a ambos lugares en medio de aplausos y se tomó varios minutos para saludar a la gente detrás de las vallas metálicas que limitaban su paso, pero se estiraban para tomarse selfies con ella.

Repartición de selfies y fotos. Foto: Benjamín Flores

En medio del camino al templete, la morenista escuchó en repetidas ocasiones los gritos de “¡Te queremos, Claudia, te queremos!”, “¡Claudia, amiga, los adultos están contigo!”, “¡Es un honor estar con Claudia hoy”, “¡Pre-si-den-ta!”, ¡No estás sola!” y “¡Te amo Claudiaaaaa!”.

Así comenzó la gira que hará la mandataria local en las 16 alcaldías de la CDMX, ante la cuenta regresiva para que se realicen las encuestas con las que Morena escogerá a su candidato o candidata presidencial para la elección del 2024.

Pancartas de apoyo. Foto: Benjamín Flores

Iztacalco

En la explanada de la sede de Iztacalco, el alcalde Armando Quintero, agradeció a la mandataria local por regresar a la demarcación, que dijo, seguirá gobernada por Morena. Luego, ante los 9 mil asistentes que, según él, estaban en el lugar, pidió un aplauso “al líder supremo Andrés Manuel López Obrador” y aseguró que en la ciudad y en el país “seguirá gobernando la 4T después del 2024… que no haya duda, ¡Viva Sheinbaum!, ¡Viva López Obrador!, ¡Viva la 4T!, ¡Viva Iztacalco, siempre de izquierda!”.

Llegó el turno de Sheinbaum, quien comenzó su discurso al hablar de “lo que representa” la 4T y el “Humanismo mexicano” promovido por López Obrador. Aseguró que, como fue en campaña en el 2018, ahora regresa a “informar” y “estar cerca de la gente”.

Recordó que fue el tabasqueño el creador de la pensión para adultos mayores y que ahora en su gobierno ella ha impulsado la beca universal para niños de escuelas públicas que ya es ley en la capital.

Al final de su discurso, dijo que este año se harán obras para que los habitantes tengan agua potable en las colonias Agrícola Oriental y Pantitlán, además de que aplicará el programa “Bienestar en tu colonia” que implica reparación de fugas, bacheo, iluminación y Senderos Seguros; así como “Salud para el Bienestar” para mejorar los centros de salud.

La mandataria local también recordó que en su gobierno opera el programa SOS para atender la violencia contra las mujeres desde el número telefónico *765. Y sobre la crisis que enfrenta el servicio del Metro, reiteró que su gobierno invierte millones de pesos en distintos proyectos para mejorar su operación.

Sheinbaum cerró así: “Vamos a seguir trabajando por el bien de Iztacalco, por el bien de la ciudad y por el bien del pueblo de México. Y nunca, nunca vamos a traicionar nuestros principios. ¡Que viva la Cuarta Transformación de la Vida Pública! ¡Que viva Iztacalco! ¡Que viva la Ciudad de México!”.

Venustiano Carranza

Al llegar al SkatePark Gran Canal, uno de los espacios públicos recuperados en la Venustiano Carranza, Claudia Sheinbaum volvió a ser abrazada con aplausos y vítores.

La alcaldesa Evelyn Parra, casi a gritos, le dijo: “¡En Venustiano Carranza tú no estás sola! Habrá quien se quiera aprovechar de las tragedias, pero no los vamos a pelar, tú no estás sola… vas a llegar muy lejos… Siempre vamos a apoyar a la jefa de gobierno en el 2023, 2024, 2025 y lo que sigue!”.

Al entusiasmo de la experredista, le siguió Julio César Moreno, diputado federal y exjefe delegacional, quien aseguró que quien era jefe de gobierno en el 2006 –en referencia a Marcelo Ebrard, también aspirante presidencial-, solo fue una vez a la alcaldía “y ni me saludó!”.

Tras el reproche, vinieron las porras para Sheinbaum: “es la más conocida, la que encabeza las encuestas y como es la más conocida, es la más atacada con campañas negras”. Aseguró que éste es “tiempo de las mujeres” y que ella “¡seguirá transformando esta gran ciudad y, de seguro, este gran país!”.

En su turno, la morenista repitió los halagos a López Obrador a quien calificó como “el mejor presidente que ha tenido México”. Luego, mencionó el juicio contra el exsecretario de Seguridad federal, Genaro García Luna, en Nueva York y lanzó: “¿A poco no han cambiado las cosas?”.

Al estilo de un espectáculo musical, alguien le gritó: “Claudia, te amooo!”, a lo que ella contestó: “¡Yo también los amo!”, soltando una sonrisa.

La funcionaria reiteró los temas de su gobierno dichos en Iztacalco y apenas mencionó que en la Venustiano Carranza “vamos a tapar todos los baches”.

Y cerró su discurso así: “Quiero decirles que vamos muy bien, que no nos preocupa que anden ahí diciendo mentiras, porque cuando uno sabe que hace las cosas bien, cuando uno es honesto, cuando uno no roba, cuando uno no miente y cuando uno no traiciona al pueblo, siempre se puede caminar con la frente en alto y eso es lo que hacemos todos los días”.