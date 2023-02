AMLO y Norma Piña se vuelven a encontrar; solo un breve saludo en la Marcha de la Lealtad

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– En medio de los desencuentros entre la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña, y el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien desde su llegada afirmó que no confiaba en que se diera un cambio profundo al Poder Judicial, volvieron a tener un encuentro distante.

Solo un saludo inicial y comenzó la marcha de los funcionarios federales en la avenida Juárez; al extremo terminaron la ministra Piña y el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Santiago Creel, quienes han tenido algunas diferencias en el discurso con el mandatario federal.

Antes, en la conmemoración del Aniversario 106 de la Promulgación de la Constitución, el vocero de la Presidencia de la República, Jesús Ramírez, inició la controversia al criticar que la ministra Piña debió levantarse para aplaudir la llegada del jefe del Ejecutivo porque, indicó, es parte del protocolo.

A ese hecho el presidente respondió: “Me dio mucho gusto porque se notó, yo creo que porque estaba cansada o no quiso pararse la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia, pero me dio mucho gusto, me dio muchísimo gusto porque eso no se veía antes, los ministros de la Corte eran empleados del presidente”.

Dos días después el mandatario expuso: “Es importante la separación de poderes. O sea, ustedes imaginan el cambio que significa. O sea, la señora presidenta de la Corte –para hablar en plata– está por mí de presidenta. Sí, porque antes, antes el presidente ponía y quitaba a su antojo al presidente de la Corte”.

En la Marcha de la Lealtad no hubo más acercamiento que un breve saludo y tampoco un acompañamiento cercano. En el acto, que inició a unos metros de la sede presidencial y de la Corte, el presidente tuvo a su lado al secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, y a su esposa, la historiadora Beatriz Gutiérrez Müller. Al final la ministra Piña y el legislador panista Creel, y al otro extremo el presidente del Senado, Alejandro Armenta Mier.

A su llegada al Zócalo de la Ciudad de México, ante elementos de las Fuerzas Armadas y algunos menores estudiantes de escuelas públicas, el Ejecutivo federal pasó la lista de honor a los héroes del Heroico Colegio Militar.

En el discurso, el general Sandoval destacó la gratitud y lealtad de las Fuerzas Armadas al pueblo mexicano, así como el compromiso de defender la legalidad y el respeto a la Constitución.