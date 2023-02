Magistrados amparan y protegen a Luis Cárdenas Palomino, acusa Pablo Gómez

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– Los magistrados del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito blindaron y ampararon a Luis Cárdenas Palomino al eliminarlo de la lista de personas bloqueadas por la Unidad de Inteligencia Financiera, mediante un instrumento para proteger a los corruptos en completa impunidad, afirmó el titular de la UIF, Pablo Gómez.

Expuso el argumento de la resolución del Tribunal Colegiado: “´La justicia de la unión ampara y protege a Luis Cárdenas Palomino´, es una resolución definitiva e inatacable, no tenemos recurso, desechó el Tribunal un recurso presentado por el gobierno mexicano, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera, y como copartícipe del recurso el propio presidente de la República”.

También exhibió los nombres de los magistrados del tribunal Jorge Antonio Cruz Ramos, como presidente; María Elena Rosas López y Pablo Domínguez Peregrina, a quienes acusó de acordar por unanimidad liberar de este bloqueo al exmando de la Policía Federal durante la gestión de Genaro García Luna.

“El acuerdo se tomó por unanimidad, nadie puso en cuestión la aplicación de un criterio completamente, quiero decirlo, antinacional e inconstitucional (…) Con ese amparo yo tengo que firmar un acuerdo para sacar de la lista de personas bloqueas a un señor llamado Luis Cárdenas Palomino, conocido delincuente exfuncionario público que se encuentra preso, por cierto, en una cárcel de los Estados Unidos”, reprochó.

Pablo Gómez informó que la UIF bloqueó a Cárdenas Palomino por 5 millones y medio de pesos que tenía en una cuenta, lo cual consideró “son dineros livianos para estas tramas de corrupción, pero estar en la lista de personas bloqueada no solamente quiere decir que sus cuentas concretas han sido bloqueadas, sino que no tiene ya acceso al sistema financiero, no puede cobrar ya un cheque, no puede comprar valores, no puede comprar moneda extranjera”.

Fue enfático al afirmar que “no se está persiguiendo a nadie por sus ideas ni por sus posiciones políticas, lo que se está haciendo es cumpliendo con la ley, uno de los elementos es bloquear las cuentas, que es de tipo preventivo, esto se hace ahora junto con la presentar de denuncias”.

Entre las operaciones de Cárdenas Palomino y García Luna, la UIF ha encontrado que operaban con independencia, pero encontraron una relación financiera concreta en un caso, por una de las empresas más importantes de Miami que operó con ambos exfuncionarios. “Tuvieron relación financiera y recibió Cárdenas Palomino dinero de estos de Miami que son los socios de García Luna, sí tenemos esa relación documentada hasta el centavo”.

El titular de la UIF dijo que el instrumento utilizado por la defensa de Cárdenas Palomino fue por una jurisprudencia elaborada por el ministro Eduardo Medina Mora, aprobada por la segunda sala y, aunque no todos, la mayoría de los jueces “aplican a ciegas no solamente es un criterio malinchista, es un criterio que sirve para convalidar actividades ilícitas, proteger no solamente a criminales de la delincuencia organizada, sino especialmente a los corruptos exservidores públicos, etcétera”.

Por ser un procedimiento nacional y no lo está solicitando ningún país extranjero, dijo, carece de suficiente certeza y carece de seguridad jurídica, además de que las cuentas quedan bloqueadas con el objetivo de que no hagan uso del sistema financiero mexicano para realizar actividades ilícitas.

“Porque es muy sencillo usar, sobre todo en una economía abierta como la mexicana, estos recibían el dinero y en el momento en que recibían los pagos estas empresas, en ese momento se iba el dinero a Barbados, ahí se quedaba en un banco, en una cuenta de ellos y luego veían la manera de irlo mandando a Miami, y luego en Miami veían la manera de comprar cosas, casas, Lamborghinis, todo eso es parte del sistema de la trama corrupta que realizó Genaro García Luna”, detalló.