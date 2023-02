Pablo Gómez arremete contra el Poder Judicial y el INAI

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Al exponer las redes de corrupción del exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna y del exmando de la Policía Federal, Luis Cárdenas Palomino, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Pablo Gómez, se lanzó contra el Poder Judicial, al que acusa de no tener un cambio de actitud; y contra el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) por obligarlos a exhibir esquemas que pueden dar pistas a delincuentes.

Al exhibir que en el caso del exdirector de Seguridad de la Policía Federal, Luis Cárdenas Palomino, la UIF no ha tenido “la fortuna” de encontrar un hilo que los lleve a tener pistas de recursos manejados de forma ilícita para la compra de bienes, mostró un “timbiriche de empresas y personas” que, indicó, es parte de los esquemas que arman para determinar actos de corrupción.

Al mostrar parte del esquema pidió que no estuviera mucho tiempo en pantalla porque “resulta que los buscadores de información, porque hay profesionales, piden a través de transparencia que cosas como estas que de repente aquí aparecen las entreguemos y la verdad es que esto no lo podemos entregar porque como es un producto de inteligencia, es un esquema, entonces las personas interesadas en conocer cómo se trabaja en la inteligencia financiera, estas cosas les dan muchas pistas”.

Aseguró que el INAI no comparte esta postura de proteger información de inteligencia y criticó al organismo: “Ese instituto que tenemos de transparencia no es consciente de la importancia que tiene en este país y en cualquiera otro la inteligencia financiera y la reserva de cierto tipo de datos y estructuras de indagatoria. No comparten eso, quién sabe por qué”.

Después expuso que en el caso del amparo a Cárdenas Palomino se debe hacer ajustes para que el Poder Judicial no proteja a quienes considera son corruptos o, en general, delincuentes y que no es asunto de modificar leyes, sino de que se acaten.

“Lo que hay que reformar es la mentalidad, la conducta y alejar de intereses extraños a lo que están ahí porque no se me ocurre una cosa que no sea una reforma de esas reformas de las personas y de las relaciones entre ellas. Se olvidan de la justicia, es que hay una jurisprudencia que dice quién sabe qué, bueno, no todos lo están aplicando igual”.

Afirmó que el Congreso ha apoyado y así seguirá este periodo de sesiones, para lo cual mantuvo conversaciones con la senadora Olga Sánchez Cordero, como presidenta de la Comisión de Justicia.

“Hay un dictamen para elevar la calidad de la inteligencia financiera, como nos lo está pidiendo el grupo de acción financiera que se llama Gafi que es una entidad normativa internacional de la cual nosotros formamos parte, pero ya antes el Congreso dio un apoyo fuerte en la reforma de la ley de Instituciones de Crédito y yo espero que siga apoyando”, explicó.

Gómez expuso que los cambios legislativos no funcionarán “mientras no haya un cambio de actitud en el poder judicial, es la verdad, sinceramente lo digo, nosotros no tratamos de molestar a absolutamente a nadie de hacer campañas de nada, simplemente es lo que, pues lo que vemos todos los días, cuántas personas salvan la situación porque un juez sencillamente le da el palomazo y vámonos”.

También pidió poner los pies en la tierra porque se habla de algunos jueces y magistrados, “pero no estamos hablando de todos porque me consta que hay que le echan ganas y apoyan”.