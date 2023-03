Militares serán castigados si resultan responsables de la muerte de los jóvenes en Tamaulipas: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– A propuesta del secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, se solicitó a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) intervenga en la investigación de la muerte de cinco jóvenes en Tamaulipas, luego de que militares dispararon, y que sean sancionados de encontrarse responsables, informó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

La decisión del general sobre el organismo autónomo se dio luego de que los integrantes de la institución de Fuerzas Armadas fueron señalados por ciudadanos del ataque donde murieron los jóvenes, hecho que reconoció la Sedena en un comunicado este lunes, la cual además, dijo el presidente, ayuda en la investigación “para que si resultan responsables los miembros del Ejército sean castigados”.

Ante la insistencia del planteamiento al presidente, durante la conferencia en Palacio Nacional, en torno a que los jóvenes pudieran ser parte de un grupo del crimen, el mandarino expuso que se debe evitar lo que sucedió con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, hecho en el que también presuntamente participó el Ejército.

“No ocultar nada, pensemos en dos cosas: lo que lamentablemente sucedió con los jóvenes de Ayotzinapa, para qué ocultar las cosas fue un crimen y un error, tenían que haber dicho la verdad y castigar a los responsables, pero se ponen a fabricar otra versión o fabrican delitos con otros culpables. Ocultar la verdad, eso no”, aseguró.

En un segundo punto, detalló: “Debe quedar muy claro que este no es gobierno de Fox o Calderón, no es el mátalos en caliente, aquí se respetan los derechos humanos de verdad y todos estos falsarios, Álvarez Icaza y todos ellos que se callaron y que avalaron el narcoestado que imperó desde Fox a Calderón y continuó después, pero el acuerdo se da desde Fox y tiene su momento estelar durante el gobierno de Calderón, y no estoy inventando nada, es lo que se dio en el juicio de García Luna y lo que va a seguir saliendo”.

El presidente remató con la frase: “No somos iguales y no ocultar nada, siempre hablar con la verdad, no mentir; no robar y no traicionar al pueblo. Ese es el escudo a enfrentar para todos estos conservadores corruptos”.

Enseguida expuso algunos puntos en contra de periodistas, medios de comunicación, empresarios y políticos para abordar un asunto electoral: “Están también pensando que si nos debilitan van a poder regresar por sus fueros para que les condonen esos créditos, están pensando que va a regresar la mafia del poder. ¿Ustedes creen que la gente va a querer que sigan estos transas gobernando México?, están equivocados, la gente va a seguir apoyando la transformación, limpiando de corrupción al país, purificando la vida pública. Y está demostrado que es una minoría, la mayoría de nuestro pueblo es trabajadora, gente de bien. Les vamos a volver a ganar”.

De vuelta al tema de la muerte de los jóvenes en Tamaulipas, el presidente dijo que se tiene que investigar si hubo abuso por parte de los militares, “para que no se lucre con estos hechos y mucho menos con el dolor humano, porque ¿ustedes creen que a estos periodistas mercenarios les importa el dolor de los familiares de las víctimas de los que pierden la vida con la violencia? No, lo vimos cuando la pandemia, se frotaban las manos porque querían que muriera más gente para exhibirnos y decir 'el gobierno es un fracaso. Son muy perversos, de malas entrañas, malos de malolandia'”.