Si los aluxes no existen, “hay que inventarlos”, dijo AMLO sobre las críticas a su publicación

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– El presidente Andrés Manuel López Obrador se consideró una persona mística y por esa razón publicó la imagen que, afirmó, es de un aluxe, “porque la vida no sólo es lo racional, la vida también es lo místico” y si no existen, señaló, “hay que inventarlos”.

El presidente respondía que no busca mantenerse en el poder, “me voy a retirar por completo, eso para que les quede claro a nuestros adversarios. No soy cacique, mucho menos me siento insustituible; no soy caudillo, no soy mesías, como lo sostuvo Krauze” y expuso que tampoco es un jefe máximo, pero sí tiene creencias.

“¿Ya vieron que puse lo del aluxe? Ya vamos a hablar de eso (…) ¿Saben cuántos han visto lo del aluxe? Yo creo 10 millones, 10 millones”.

El Ejecutivo federal aseguró que ese tipo de ideas están en la profundidad cultural de México, “las raíces culturales en México son los chaneques, el aluxe, los duendes. Yo quisiera que hubiese aluxes. Si no existen, pues habría que inventarlos, porque esos nada más hacen travesuras; lo que no quiero son los otros, los demonios, esos sí no. Pero ya vamos a hablar de eso, porque es interesantísimo ese tema”.

El sábado pasado el presidente publicó un tuit: “Les comparto dos fotos de nuestra supervisión a las obras del Tren Maya: una, tomada por un ingeniero hace tres días, al parecer de un aluxe; otra, de Diego Prieto de una espléndida escultura prehispánica en Ek Balam. Todo es místico”.