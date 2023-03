La intervención que hace el Ejército “es inteligencia, no espionaje”: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el Ejército le informa de los trabajos de inteligencia con respecto a ciertos personajes, pero consideró que la intervención de comunicación al defensor de derechos humanos y otros civiles es inteligencia, no espionaje.

Proceso publicó, en una serie de investigaciones en conjunto con la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D), Artículo 19, SocialTIC, Animal Político y Aristegui Noticias, que el espionaje al defensor de derechos humanos Raymundo Ramos se confirma con que “momentos de la intervención del teléfono de Ramos por parte del CMI coinciden con las fechas de ataques con Pegasus, que el Citizen Lab encontró en el dispositivo del activista: el grupo de expertos, basado en la Universidad de Toronto, comprobó en un análisis forense que el celular de Ramos fue intervenido con Pegasus los días 18, 19 y 28 de agosto, así como el 2 y el 3 de septiembre de 2020”.

El presidente aseguró que “se tiene que hacer la investigación, que no espionaje, es distinto, y el instituto de inteligencia del gobierno hace investigación, porque nosotros sostenemos que es muy importante hacer la investigación, inteligencia para no usar la fuerza, es mejor la inteligencia que la fuerza. Sí estoy enterado del reportaje que hicieron, pero no hay ninguna ilegalidad”.

El mandatario federal reiteró que le informan pero se trata de un trabajo de inteligencia que se hace en coordinación con el centro de inteligencia del Estado y que tiene como propósito conocer sobre movimientos y operaciones de la delincuencia organizada.

“Nosotros no espiamos a nadie. Hicimos el compromiso de no espiar a ningún opositor”, dijo.

También expuso la diferencia entre espionaje e inteligencia enfocado a los objetivos o personas a quienes se intervienen sus comunicaciones.

“El espionaje tiene que ver con la persecución política, amenazar, reprimir a los opositores. Nosotros fuimos víctimas de eso, ¿quieres una muestra de qué cosa es espionaje? De Nazar Haro” y expuso uno de los expedientes suyos, también recordó que él ha experimentado el espionaje y el autoritarismo.

“La inteligencia es para prevenir el acto de sabotaje, de crímenes, porque el Estado tiene como propósito proteger a las personas, a todas, para eso se requiere inteligencia”, dijo.

También consideró que el espionaje “es una falta de honestidad, independientemente, eso sí ya sabemos que todos los medios, con honrosas excepciones, están en contra de nosotros, ¿para qué vamos a espiar a Animal Político? No tiene ningún sentido”.

En torno a la investigación, el mandatario federal reprochó: “Hicieron un escándalo, por eso me enteré, es que la gran nota es que una universidad del extranjero, de Canadá, había descubierto que nosotros espiábamos y les digo, no es cierto, les digo sí hay inteligencia, porque imagínense cómo se enfrenta a los delincuentes”.

Expuso como ejemplo del uso de la inteligencia que se utilizó para salvarle la vida al secretario de Seguridad de la Ciudad de México, Omar García Harfuch.

El mandatario federal negó la posibilidad de que el general Audomaro Martínez acudiera a la conferencia a dar un informe sobre el manejo del centro de inteligencia.

“No tiene por qué venir, nosotros informamos hoy mismo a través de Jesús todo lo que solicitan. –¿Por qué no?, se le preguntó– Porque no es a partir de lo que a ustedes les conviene, que son contrarios a nosotros. (La conferencia es para todos) Para todos y hay otros temas, pero usted no va a poner la agenda, ¿por qué?, si tienen todos los medios para expresarse, manifestarse, todos los días nos atacan. No hay objetividad, profesionalismo, alquilada al servicio de los corruptos, por qué les vamos a hacer el caldo gordo a ustedes”.

Reconoció que el caso de Ramos y otros civiles a quienes se les intervino sus comunicaciones “tiene que haberse dado con el Instituto de Inteligencia, pero no hay la instrucción de espiar a ningún defensor o periodista”.

El presidente expuso que no se sentará a Martínez en el banquillo de los acusados porque “si fuese algo realmente importante, trascendente, que afectara a la sociedad, al pueblo. Esto es un invento de ustedes, un golpe más para supuestamente afectarnos”.