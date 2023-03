No se permitió la investigación sobre Raymundo Ramos: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– El presidente Andrés Manuel López Obrador retomó señalamientos contra el defensor de derechos humanos Raymundo Ramos para sugerir que tiene vínculos con el crimen organizado, pero reconoció que no se ha confirmado la veracidad de las acusaciones que se han hecho y tampoco se presentó una denuncia “porque yo no permití que nos metiéramos en eso”.

“Nosotros hicimos aquí el compromiso de que no íbamos a espiar a ningún opositor. El caso que está mencionando de este defensor de derechos humanos fue aquí denunciado por un compañero de ustedes, señalándolo que tiene vínculos, presuntos vínculos con grupos de la delincuencia en Tamaulipas, presuntos vínculos, y aquí dijimos que eso no nos correspondía a nosotros”, indicó.

Tampoco se ha respondido cómo se obtuvo dicho audio sin que se reconozca que Ramos ha sido objeto de espionaje.

El contexto en el que se acusa que hubo espionaje a Ramos fue por una investigación en torno a los hechos ocurridos “la noche del 13 de julio de 2020. Unas patrullas militares persiguieron a tres camionetas manejadas por hombres armados en las calles de Nuevo Laredo. Los soldados abatieron a un conductor, y cuando el vehículo se detuvo, ametrallaron al vehículo para matar a sus ocupantes. En la caja de la camioneta había tres jóvenes vestidos casualmente, uno de ellos con los tobillos atados. Habían sido secuestrados escasos días antes y eran trasladados por los delincuentes hacia otro paradero”, informó Proceso.

Como parte de un reportaje en colaboración con Animal Político, R3D y Aristegui Noticias, Proceso expuso: “Los soldados los mataron también. Cuando se dieron cuenta de que eran civiles, montaron una versión falsa de los hechos: la Sedena informó que todos los ocupantes de la camioneta eran delincuentes y difundió fotografías, en las cuales se notaba que 9 criminales estaban vestidos con trajes tácticos –`similares al personal de Marina´, diría el encargado del operativo–, y los tres secuestrados vestían `casual´. Los familiares de los secuestrados negaron que los tres jóvenes eran delincuentes, y rápidamente corrió la versión de que los soldados los habían ejecutado de manera extrajudicial”.

Bajo este contexto, en un informe del Centro de Inteligencia de la Sedena consta que se propuso al secretario de la Defensa, Luis Cresencio Sandoval, que enviara información que señalaba a Ramos con supuestos vínculos con el Cártel del Noreste, “con carácter confidencial a la Policía Ministerial Militar para que sirva como elemento de juicio para su investigación, sin agregarse a la carpeta de investigación”, indicó el reportaje publicado en Proceso.

El objetivo era sugerir esta vinculación del defensor de derechos humanos con el crimen para desestimar sus quejas ante instancias de derechos humanos y su investigación en torno a las ejecuciones de 2020.

–Hay que verlo, hay que ver la veracidad, porque a este periodista, defensor de derechos humanos, aquí un compañero, –a ver si no está aquí ahorita– nos trajo, precisamente (un audio),– respondió el presidente.

–Pero preguntarle si se tienen pruebas.

–Espérame. Nos trajo un audio de este señor hablando con el jefe de una banda de la delincuencia.

–¿Se comprobó eso?

–No, yo no permití que nos metiéramos en eso. Pero lo que quiero decirles es: hay escuchas por todos lados que no tiene que ver con nosotros.

–¿Cómo se adquirió también ese audio?

–Sí.

El mandatario federal expuso que, si es necesario, no tendría problema en que sistemas que se usan para intervenir comunicaciones –con motivo de inteligencia– se utilizara y se contratara en México por parte de la Sedena.

“Sí, para las instituciones que tengan permitido utilizar la inteligencia, sí se debe de contar con los equipos”, dijo.

–¿Como Pegasus?

“Es que lo de Pegasus, si me pregunta a mí sobre Pegasus, no podría yo contestarle porque no sé bien de qué se trata. Entiendo que es una marca, que es un sistema que incluye aparatos para espiar, para intervenir teléfonos. Pero el Pegasus existe desde antes de Pegasus y después de Pegasus. Eso se adquiere, es una tecnología, creo que lo de Pegasus está vinculado a lo que antes se hacía con Calderón. García Luna fue el rey del manejo de Pegasus, de esa tecnología”, respondió.

Al cuestionarse si ese sistema ya no se utiliza, el presidente acotó que se contrata tecnología, “pero no sé si sea Pegasus (…) No creo que sea Pegasus, ¿eh? O sea, de que se tiene un sistema de investigación para la inteligencia, sí”.

También afirmó que no existe un Centro Nacional de Inteligencia y el uso de inteligencia para detectar movimientos de integrantes del crimen organizado, se trata del Centro de Inteligencia del Estado que maneja el general Audomaro Martínez.